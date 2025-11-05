“Siempre será mi mejor amigo” Así dijo el jinete de Rebels’ Romans luego de su segundo en la Breeders’ Cup Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las vedettes que participó este fin de semana en la edición 42 de las Breeders’ Cup corrida por cuarta vez en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, fue el dos veces ganador de la Breeders’ Cup Turf (G1) y campeón regente como el mejor caballo de Grama en Estados Unidos, Rebels’ Romans, que buscaba convertirse en el primer ejemplar en la historia en ganar una prueba de las Breeders’ tres veces.

Breeders’ Cup: Rebels’ Romans seguirá su campaña en el 2026

Rebels’ Romans, que llegó un mes antes en Estados Unidos con miras a prepararse para su tercer desafío en la Breeders’ Cup Turf (G1) no pudo pasar de la segunda posición. Una carrera que se presentó con mucho tráfico que impidió que el consentido del Godolphin pudiese coronarse como campeón por tercera vez en igual número de intentos, lo que podría alejarlo como Campeón Eclipse por segundo año consecutivo.

William Buick, jinete habitual se emocionó al declarar a la prensa que su caballo, Rebel's Romance, "Siempre será mi mejor amigo", dijo el jinete. "Hoy me sentí muy orgulloso de él. Me encanta montarlo. Incluso después de quedar segundo, me siento eufórico. Me emociona. Corrió de maravilla.

Estaba muy orgulloso de él. Como siempre digo, todo el mérito es del equipo. Hacen un trabajo excelente con estos caballos, y yo soy el privilegiado jinete que puede montarlos, así que es un gran esfuerzo de equipo. Estos caballos llegan aquí en el mejor momento de su vida".



Buick ha montado al castrado hijo de Dubawi, de 7 años, en 25 de sus 30 carreras, desde su debut victorioso en Newcastle en octubre de su temporada de dos años, cuando fue criado por Godolphin.



Desde entonces, Buick y Rebel's Romance han competido juntos en Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Estados Unidos, Qatar y Hong Kong. Buick no estuvo a cargo de la monta en la primera victoria del castrado en la Breeders' Cup Turf de Keeneland en 2022, pero se reunió con su compañero dos años después para la segunda victoria del caballo en la carrera.



Rebel's Romance ha ganado la asombrosa suma de $15,296,477 en seis temporadas en las pistas.