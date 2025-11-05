¡Pica y se extiende el lio de los retirados! Esto dijo el director de carreras tras la aparición retirados en las Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los eventos más polémicos durante la semana de la Breeders' Cup fue el retiro, por parte de las autoridades hípicas. Scott Chaney, director ejecutivo de la Junta de Carreras de Caballos de California, describió el procedimiento que se emplea para retirar a un caballo de la competencia después de una serie de pérdidas significativas antes y durante la Breeders' Cup.

Retirados a diestras y siniestras

Los retirados de caballos en carreras importantes, aunque generan críticas, son señal de que el sistema veterinario está funcionando bien, según Scott Chaney, director ejecutivo de la Junta de Carreras de Caballos de California. Antes de la Breeders' Cup de este año, varios caballos destacados fueron retirados por recomendación veterinaria, incluyendo ganadores y favoritos. Estas decisiones, aunque difíciles, se toman siguiendo protocolos estrictos que pueden durar semanas, sin cambiar pese a la presión mediática.

Los dos caballos inscritos en la Breeders' Cup por el entrenador Kenny McPeek: Mystik Dan, para la Dirt Mile, y Blackout Time, de la Juvenile. También incluyó a las ganadoras de Grado 1 Tamara y Sweet Azteca en la Filly & Mare Sprint. White Abarrio fue retirado en el desfile previo a la Breeders' Cup Dirt Mile. La decisión de retirar a un caballo o permitirle correr puede ser un proceso que dura semanas.

El equipo veterinario de la Breeders' Cup examina y monitorea a los caballos varias semanas antes de la carrera, realizando pruebas diagnósticas si hay dudas sobre su estado. Muchos caballos retirados no vuelven a competir pronto, lo que indica que las preocupaciones veterinarias suelen ser fundadas. Scott Chaney, a canal de noticias FanduelTV, afirmó que en California se es especialmente estricto con el bienestar animal y que las retiradas en la Breeders' Cup son comunes y necesarias. Las decisiones las toman dos veterinarios reguladores de alto nivel, reconocidos por su rigurosidad y experiencia mundial.