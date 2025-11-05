Keeneland: El primer día vendió 129 ejemplares con un valor de $74.299.000

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 4 de noviembre se llevó a cabo el primer día d sesión del primer libro en las ventas selectas de Keeneland, se vendieron 17 ejemplares por encima de un millón de dólares, de los cuales ocho sobre los dos millones, y tres sobre los tres millones. Además, tres Weanling destacaron con un valor por encima de los 950 mil dólares.

Keeneland Sales: 17 ejemplares por encima de un $1 millón

El primer día de ventas Lush Lips, ganador de la Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes (G1T) del 11 de octubre, atrajo una intensa puja el 4 de noviembre durante el Libro 1 de la Venta de Reproductores de Noviembre de Keeneland, que terminó con la venta por 3,7 millones de dólares. Consignada por Taylor Made Sales Agency, agente, Lush Lips fue comprada por Dixiana Farm, que planea mantener a la potranca de 3 años en entrenamiento con Brendan Walsh.

La hija del ganador del grupo 1, Ten Sovereigns, tiene un récord de 4 victorias y 4 segundos en 10 salidas y ganancias por $769,510. Llegó a Estados Unidos en 2024 y este año ha competido en cinco carreras de stakes consecutivas, sin quedar nunca por debajo del segundo puesto, culminando con la victoria en la Queen Elizabeth II Challenge Cup.

Lush Lips fue criado en Inglaterra por la familia Pocock y comprado como potrillo por Avenue Bloodstock, Medallion Racing y Donnacha O'Brien por el equivalente a 103.340 dólares en la subasta Goffs UK Premier Yearling Sale en 2023.

En cuanto a la venta de potros destetados resultó ser increíblemente fuerte, con un potro de Gun Runner, que alcanzó los 2,2 millones de dólares. El precio más alto para un potrillo destetado en la subasta de noviembre desde 2015, fue para una hija de War front en Take Charge Lady, que se vendió por 3,2 millones de dólares para el Zedan Racing.

En la primera sesión se vendieron 129 caballos, con una recaudación total de $74.299.000, incluyendo las ventas posteriores a la subasta. Esto representa un aumento del 13% con respecto a los $65.555.000 recaudados el año pasado por la venta de 152 ejemplares. El precio promedio fue de $575.961, con una mediana de $400.000, cifras que superan considerablemente los $431.283 y $350.000 del año anterior, respectivamente. Treinta y dos caballos no alcanzaron el precio de reserva, lo que resultó en una tasa de no venta del 20%.