Socio de Shisospicy adquiere la propiedad completa de la entrenada por “Kikito” D’Angelo

Este lunes se llevó a cabo la subasta de noviembre de Fasig-Tipton, celebrada en Newtown Paddocks en Lexington, Kentucky, la misma hizo honor a su reputación como el principal evento mundial de cría, con una animada sesión de transacciones en la que las ventas superaron los 100 millones de dólares por cuarta vez en los últimos cinco años.

Fasig-tipton: Shisospicy se queda con su dueño original

Shisospicy, vencedora de la Breeders' Cup Turf Sprint (G1T), despertó un gran interés en la subasta del 3 de noviembre de Fasig-Tipton, The November Sale, como para que sus dueños quisieran desprenderse de ella. La hija de Mitole, que entró en la subasta del lunes como parte de la consignación de Gainesway, no alcanzó el precio de reserva fijado por los copropietarios Morplay Racing y Qatar Racing.

Pero antes de que se cerrara la venta, Morplay había comprado las participaciones de sus socios basándose en los 5,2 millones de dólares que obtuvo en la subasta. Rich Mendez, cofundador de Morplay o propietario original, antes de la victoria sus planes era venderla en las subastas de estrellas, sin embargo, todo cambio y la decisión es que su yegua siguiera compitiendo. Tenían en mente un precio para venderla, pero quiere un año más.

El socio de Morplay, Qatar Racing quería retirar a la potranca, pero tenía un precio de compra que Morplay aceptó. Méndez afirmó que no había ningún problema en la relación y que era una buena alianza.

El objetivo para el próximo año es volver a ganar la Breeders' Cup, que se celebrará en Keeneland. Antes, tienen en mente el festival de Saudi Cup y la Dubai World Cup, como carreras grandes para la ganadora de la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) en Del Mar.