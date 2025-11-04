Junior Alvarado cerró la semana con victoria en una prueba de Grado 3 por $175.000

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo culminó el Meeting Fall de Belmont at the Big A., que se corre en Aqueduct, New York. Dentro de esta cartelera se efectuaron once competencias que incluyó tres pruebas de Grado, entre ellas el Bold Ruler S. G3 con un valor de $175.000 en la cual el jinete venezolano Junior Alvarado alcanzó la victoria encima del lomo del ejemplar Damon´s Mound para el entrenador William Mott.

La novena carrera del programa fue reservada para el Bold Ruler S. G3 en distancia de 1.200 metros con un premio a repartir de $175.000 donde Damon's Mound, propiedad de Cliff Love y Michele Love, con la monta de Junior Alvarado luchó con ahínco hasta superar a Buccherino para ganar este evento, en el último día de la temporada de otoño en Belmont at the Big A.

Entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bill Mott, el alazán hijo de Girvin, de 5 años, obtuvo su tercera victoria de grado, tras los triunfos anteriores con su anterior entrenadora, Michelle Lovell, en el Saratoga Special (Grado 2) de 2022 en el Hipódromo de Saratoga y en el Gallant Bob (Grado 2) de 2023 en Parx Racing. Damon's Mound llegó al Bold Ruler tras quedar cuarto en el Parx Sprint el 20 de septiembre, donde su rival Buccherino se alzó con la victoria y Full Moon Madness empató en el segundo puesto.

Conducido por Junior Alvarado, Damon's Mound salió del poste más externo, el 8, mientras que Bouncer, salió más rápido que todos antes de ser superado por Buccherino desde el poste interior, quien marcó un primer cuarto de milla de 22.32 segundos en la tierra rápida.

Damon's Mound se mantenía en tercera posición, detrás de Bouncer, mientras Buccherino lideraba la media milla en 45.38. Al entrar en la recta final, Buccherino mantenía paso firme en la delantera, pero Damon's Mound fue recortando distancias con cada zancada y se despegó en el último dieciseisavo para lograr una victoria de media longitud con un tiempo final de 1:09.67.

Damon's Mound es hijo de la yegua San Antonio Stroll, descendiente de Stroll y con participación en carreras de stakes. Ganó $96,250 con su victoria, mejorando su récord a 17 actuaciones para 6 victorias y devolviendo $9 a ganador en la taquilla.