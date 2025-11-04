Venezolanos arrasan y ganan más de la mitad del programa en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, compuso un programa para el viernes 31 de octubre que contaba con diez carreras y una stakes por un monto de $75.000. Hoy, en este importante óvalo donde se lleva a cabo el Sunshine Meet, que es el preámbulo del Winter Championship Meet y se prolongará hasta abril de 2026, participan un número significativo de entrenadores y jinetes venezolanos.

Hoy, los venezolanos (jinetes y entrenadores) lograron un total de seis victorias de las siete disputadas, y el "muchacho de la película" Emisael Jaramillo ha conseguido un hat-trick que incorpora una victoria sorpresiva o longshot de $40 a ganador en la taquilla.

Gulfstream Park: Hat-trick para Emisael Jaramillo fue el más destacado

La carrera inicial de la jornada de este viernes en Gulfstream Park fue una victoria para Adios Mate, con la monta de Cipriano Gil, respondió a la taquilla y confianza de los aficionados con una victoria muy fácil en tiempo de 64”2 y generó un pago de $2.80 a ganador; fue presentado por el también venezolano Oscar Manuel González para los colores de Bruno Schickedanz.

En la segunda del programa, el entrenador Jorge Delgado sorprendió en la taquilla con la potra de dos años Only You, con la monta de Migue Vásquez. Esta hija de McKinzie corrió con los colores de Amo Racing USA, que pescó un pago de $28.00 a ganador en la taquilla. Esta prueba se corrió en distancia de 1.600 metros en grama con registro de 95”3.

El primer Pick3 de la tarde en Gulfstream Park lo completó Hollywood Maydem, con la monta del jinete venezolano Samy Camacho, presentado por el también nativo Antonio Sano para la divisa de In Front Racing Stable. Este hijo de Omaha Beach capitalizó su cuarta victoria, tercera de la temporada en una campaña global de 11 carreras.

Emisael Jaramillo, comenzó la jornada de tres victorias en la cuarta carrera de este viernes en Gulfstream Park, en la cual Insolenta, galopó a sus rivales y respondió a la taquilla y confianza de los aficionados con una victoria muy fácil en tiempo de 101”1 y generó un pago de $5.40 a ganador; fue presentado por Nicholas Tomlinson.

En la quinta del programa, el entrenador José M. Castro, ensillo a Blaze of Color que fungió como favorita en la taquilla con un pago de $4.80 a ganador. Jaramillo, quien guío las riendas de este hijo de Adios Charlie consiguió su tercera victoria en 15 presentaciones. Este ejemplar se ganó un Claiming de $24.500 en distancia de 1.600 metros en tierra con registro de 98”.

La tercera victoria de la tarde llegó en la séptima de la cartelera en Gulfstream Park, encima del ejemplar Secret Revenge, que ha sido el batacazo de mayor dividendo de la tarde con un pago de $44.80 a ganador en la taquilla. Su propietario Michael Lerman, fue el entrenador que presentó a este hijo de Nyquist, que capitalizó su segunda victoria, con una campaña global de 13 carreras.

Este viernes continúa la jornada en el hipódromo de Hallandale Beache, Florida, con un triple programa de carreras, con un total de 21 carreras sin corte selectivos.