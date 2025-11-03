Mira el mensaje de Ramón Domínguez para Flavien Prat en New York tras la hazaña conseguida

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, en la jornada de cierre del meeting de otoño celebrado en Belmont at the Big A, ubicado en Aqueduct, Nueva York, el jinete Flavien Prat logró un hito destacado al establecer un récord impresionante en la New York Racing Association, Inc. (NYRA). Durante la jornada de 11 carreras, Prat montó en 10 de ellas y consiguió un total de siete victorias, una actuación que marcó un nuevo récord para una sola jornada en esta prestigiosa asociación de carreras de caballos.

Belmont at the Big A: Flavien Prat con Nuevo hito en su histrorial

Además de este logro general, Prat mostró una racha excepcional al ganar consecutivamente desde la segunda hasta la séptima carrera. Con estas seis victorias seguidas, se unió a un selecto grupo de jinetes, convirtiéndose en el séptimo en la historia de NYRA en alcanzar esta hazaña.

Sin embargo, quedó muy cerca de igualar el récord absoluto de siete victorias consecutivas, establecido por Ramón Domínguez en dos jornadas consecutivas los días 14 y 15 de diciembre de 2011. Esta actuación subraya el talento y la consistencia de Prat en una temporada que cerró con broche de oro en Belmont at the Big A.

En entrevista para la NYRA “Fue un gran día”, dijo Prat, quien está representado por el agente Brad Pegram. “Estoy agradecido de montar buenos caballos que estaban en buena forma antes de hoy. Todos respondieron adecuadamente”.

En ocasión del record que no pudo emular al jinete venezolano mimbro Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, este en su cuenta de su red social X indicó; “¡Felicitaciones a Flavien Prat por su récord de 7 victorias en Aqueduct!