LVBP: ¿Cuántas series particulares ganan los Leones del Caracas en este 2025/2026?

La respuesta al título de esta nota es una sola; en la campaña 2025/2026 de la LVBP el desempeño de los Leones del Caracas ha sido tan irregular, que están abajo en cuatro de sus siete series particulares, una de ellas ya perdida y la más dolorosa de todas, ante Navegantes del Magallanes en la que están 2-5 restando uno solo.

Asimismo, el grupo dirigido por José Alguacil se encuentra en desventaja ante Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira 3-4 en ambas, así como 2-4 vs Cardenales de Lara. En estas tres lo máximo que podrán hacer es igualar el careo.

Leones del Caracas ¡Qué difícil temporada!

Contra Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua los melenudos finalizaron igualados a 4.

Así las cosas, la única serie que tienen bajo control es ante Águilas del Zulia, 4-2, confrontación que se definirá entre este jueves y el viernes 19 de diciembre en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”; en el peor de los escenarios, los caraquistas quedarían igualados con los rapaces.

Aunque en el torneo precedente Caracas no cumplió con las expectativas, tuvo resultados evidentemente mejores, pues en su bolsillo dejó tres series:

LVBP - Beisbol

6-2 sobre Caribes

5-3 ante Tigres

5-4 vs Tiburones y porque se llevaron el juego extra por el 6to lugar

Adicionalmente, en dos careos quedaron tablas, 4-4 contra Águilas y Navegantes.

Por último, fueron dominados por Bravos 2-6 y Cardenales que estuvo a las puertas del “Zapatero”, 1-7.