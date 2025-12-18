¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey ya tiene a casi todos sus clasificados para los octavos de final. Hasta el momento, 15 equipos han asegurado su lugar, dejando solo una vacante disponible. La lista actual destaca por su diversidad, contando con 10 clubes de la Primera División y 5 representantes de la Segunda División, lo que mantiene viva la emoción del "torneo del KO".

Equipos clasificados hasta ahora:

Primera División: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Betis, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés y Elche.

Segunda División: Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Albacete, Burgos y Cultural Leonesa.

Sorteo y reglas clave

El sorteo de esta fase se llevará a cabo el 7 de enero a las 13:00 hora local (7:00 am Vzla). Para esta ronda los cuatro de los equipos de Segunda División deberán enfrentarse obligatoriamente a los cuatro clubes que participan en la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic). El equipo restante de la categoría de plata será emparejado con otro rival de Primera.

El último billete a los octavos de final lo definirá el partido entre Granada vs Rayo Vallecano, encuentro que está pautado para el 6 de enero a las 2:00 pm hora de Venezuela.

Este partido se postergó debido a los compromisos del Rayo en la Conference League. Si el Granada logra avanzar, se unirá al grupo de equipos de la Segunda División que enfrentará a un rival de la máxima categoría.

La tecnología interviene

Los encuentros de octavos de final se disputarán a partido único los días 13, 14 y 15 de enero. Una de las novedades más importantes para esta ronda es la implementación del VAR, herramienta que no estuvo presente en las etapas anteriores y que se mantendrá hasta el final del torneo.

Resultados de los dieciseisavos de final

- Martes 16 de diciembre:

Deportivo (2ª), 1 - Mallorca (1ª), 0.

Eibar (2ª), 0 - Elche (1ª), 1.

Eldense (1ª rfef), 1 -Real sociedad (1ª), 2.

Sporting (2ª), 0 - Valencia (1ª), 2.

Guadalajara (1ª rfef), 0 - Barcelona (1ª), 2

- Miércoles 17 de diciembre:

Cultural leonesa (2ª), 1 - Levante (1ª), 0.

Racing santander (2ª), 2 - Villarreal (1ª), 1

Atlético baleares (2ª rfef), 2 - Atlético de madrid (1ª), 3

Albacete (2ª), 2 - Celta (1ª), 2 (penaltis 3-0).

Huesca (2ª), 2 - Osasuna (1ª) , 4 (prórroga).

Alavés (1ª), 1 - Sevilla (1ª), 0.

Talavera (1ª rfef), 2 - Real Madrid (1ª), 3.

- Jueves 18 de diciembre:

Burgos (2ª), 3 - Getafe (1ª), 1.

Ourense (1ª rfef), 0 - Athletic club (1ª), 1 (prórroga).

Real murcia (1ª rfef), 0 - Betis (1ª), 2