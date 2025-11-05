Champions League

¿Era penal? El VAR interviene para anular penal contra Barcelona

Barcelona con una victoria en este partido llegaría a los nueve puntos en el partido, igualando la línea de equipos como Real Madrid, Liverpool y PSG

Por

Meridiano

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 05:45 pm
¿Era penal? El VAR interviene para anular penal contra Barcelona
Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está midiéndose al Brujas por la jornada cuatro de la Champions League y el partido, de momento, está generando inconvenientes a los culés en Bélgica, tras el 3-2 parcial para los locales.

En medio de todo, los azulgranas evitaron una sentencia que complicaba más las cosas en el trámite del compromiso, después que el árbitro Anthony Taylor sentenciara un penal para el cuadro belga al 70'.

Sin embargo, la decisión fue revertida por el mismo VAR que llamó al colegiado para que lo viera en el monito y analizara el toque de Balde a Forbs. Tras la revisión, el principal retrotrajo la acción y cambió el desenlace de la jugada.

El árbitro consideró que fue el mismo Forbs el que tocó la pierna del lateral y no un cruce del defensor para desestabilizar al delantero del cuadro belga.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup LVBP Fórmula 1
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol