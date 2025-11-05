¡Dan la cara! Jugadores del Barcelona señalan la clave de su mal momento

Suscríbete a nuestros canales

Tras el vibrante, pero frustrante, empate 3-3 cosechado ante el Club Brujas en la jornada de la UEFA Champions League, la plantilla del FC Barcelona mostró una profunda autocrítica.

En la zona mixta, dos de los referentes del equipo, el defensor Eric García y el mediocampista Frenkie De Jong, coincidieron en señalar un punto de quiebre fundamental por el que el equipo ha encadenado varios resultados negativos esta temporada: la fragilidad defensiva en los contragolpes.

Las declaraciones de ambos jugadores son un claro llamado de atención al cuerpo técnico de Hansi Flick y al resto del vestuario sobre la necesidad urgente de corregir los fallos tácticos que están costando puntos vitales en el inicio de la campaña.

Eric García: "Con dos pases se nos plantan en el área"

El defensor español fue claro y conciso al analizar la facilidad con la que los rivales están generando peligro. Su diagnóstico apunta directamente a la velocidad y eficacia de los ataques rivales:

"Nos están creando mucho peligro en los contraataques, con dos pases se nos plantan en el área.", afirmó Eric García ante los medios.

Esta declaración subraya la rapidez con la que las líneas defensivas del Barcelona se ven superadas, evidenciando problemas de retroceso y cobertura cuando el equipo pierde la posesión del balón.

"El problema está en el posicionamiento"

Apoyando la visión de su compañero, el internacional neerlandés, Frenkie De Jong, profundizó en los aspectos tácticos que están fallando en el mediocampo, la zona vital para evitar que los contragolpes progresen:

"Somos un poco débiles a la contra por temas de vigilancias y posicionamiento.", señaló De Jong.

Las palabras de los jugadores se convierten en un claro mensaje de alarma para el entrenador Hansi Flick y su equipo técnico. La temporada pasada, el Barcelona se destacó por su solidez defensiva que fue la base para sus éxitos.

El futuro inmediato de los azulgranas en la Champions League y en las competiciones domésticas dependerá en gran medida de la capacidad del técnico alemán para encontrar la fórmula que devuelva la solidez defensiva al equipo.