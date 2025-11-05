El Barcelona no logra vencer al Brujas en la UEFA Champions League

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro no apto para cardíacos, el FC Barcelona y el Club Brujas protagonizaron un festival de goles al firmar un vibrante empate 3-3. El partido, disputado en Bélgica, fue un carrusel de emociones, remontadas y decisiones arbitrales que generaron gran controversia.

El Brujas demostró una eficacia letal en los primeros 45 minutos. Los belgas se plantaron con una estrategia clara: aprovechar al máximo la velocidad en los contragolpes, y lo ejecutaron a la perfección, dejando a los culés en una posición incómoda.

El marcador se abrió a favor del equipo belga con un gol de Nicolo Tresoldi. No obstante, la reacción azulgrana fue casi inmediata. Apenas dos minutos después, Ferrán Torres logró la igualdad parcial (1-1), silenciando momentáneamente a la afición local.

Antes del descanso, el Brujas volvió a golpear. Carlos Forbs demostró su olfato goleador al marcar el segundo tanto, enviando a su equipo al entretiempo con una merecida ventaja en el marcador.

Segundo tiempo de infarto

La segunda mitad mantuvo el altísimo ritmo. El Barcelona salió decidido a buscar la igualdad, pero la persistencia del Brujas hizo que el resultado se mantuviera incierto hasta el último instante.

El empate a 2-2 llegó gracias a una genialidad de Lamine Yamal, quien se lució con un golazo que devolvió la paridad al compromiso. Pero, una vez más, la alegría catalana fue efímera. Carlos Forbs apareció nuevamente en escena para conseguir su doblete personal y restaurar la ventaja (3-2) para el conjunto local.

Cuando el tiempo se agotaba, un desafortunado evento definió el resultado final. Christos Tzolis, desvió el balón y terminó marcando un autogol que fijó el 3-3 definitivo.

La polémica del VAR

El momento más álgido y comentado del encuentro fue la anulación del que habría sido el cuarto gol del Brujas. El VAR intervino para revisar la jugada, señalando una falta bastante dudosa sobre el portero del Barcelona, Wojciech Szczęsny, quien había perdido la posesión dentro del área.

Con este resultado, el FC Barcelona se ubica en la onceava posición con un acumulado de siete puntos. Por su parte, el Club Brujas se encuentra en el lugar 22 de la tabla con cuatro puntos en la fase de liga de la UEFA Champions League.