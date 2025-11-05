Champions League: Lamine Yamal levanta al público en Bélgica con dos golazos a Brujas

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha tenido muchas complicaciones en su visita al Brujas de Bélgica, pero un nombre en particular ha dejado con vida a los culés, es nada más y nada menos que Lamine Yamal.

El talentoso extremo azulgrana ha dejado distintas pinceladas en el duelo y ha sido clave en dos de los tres goles de su equipo, con dos tantos que han mantenido a flote a los dirigidos por Hansi Flick.

El primero en el partido se dio al minuto 61', tras una gran combinación en la frontal del área con Fermín López y luego volvió a mostrarse para la igualdad al 77', en el gol en contra Cristos Tzolis, después de ser el que generara el desborde y el remate.