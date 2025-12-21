El factor Puig: La pieza que le falta al Magallanes para sellar la clasificación

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes ofrecieron este sábado una actualización oficial sobre el estado físico del jardinero cubano Yasiel Puig. La "Nave" ha tenido que navegar aguas turbulentas en la recta final del campeonato, especialmente desde la última aparición del patrullero en la alineación titular el pasado 13 de diciembre.

Tras el compromiso ante las Águilas del Zulia, el experimentado jugador de Bondy manifestó molestias físicas que lo han mantenido al margen de las decisiones del mánager Yadier Molina. La gerencia y el cuerpo técnico han optado por la cautela, entendiendo que el equipo se juega la vida en cada jornada de diciembre.

El peso de Puig en el esquema de Yadier Molina

La importancia de Yasiel Puig en la estructura de los filibusteros es innegable desde el punto de vista anímico y estratégico. Con el cubano en el lineup, el registro del equipo es de 17 victorias y 10 derrotas, lo que demuestra un balance ganador cuando su madero está presente.

No obstante, desde que Puig salió de acción hace una semana, el Magallanes ha logrado mantenerse a flote con un récord de cuatro triunfos y dos reveses. A pesar de este saldo positivo reciente, la paridad extrema en la tabla de posiciones de la LVBP obliga a los eléctricos a contar con todas sus piezas de jerarquía para asegurar un cupo directo al Round Robin y evitar el siempre peligroso "Play-In".

Parte médico y balance ofensivo

El Departamento de Prensa de la institución naviera informó este sábado que Puig ha retomado oficialmente su programa de rehabilitación y acondicionamiento físico. El jugador está siendo tratado por molestias en el isquiotibial izquierdo, una lesión que requiere cuidado extremo para evitar una ruptura que lo margine por completo de una eventual postemporada.

En lo que va de campaña, Puig ha disputado 24 encuentros, mostrando una línea ofensiva que ha ido de menos a más, aunque marcada por la irregularidad:

Promedio de bateo: .253

Porcentaje de embasado (OBP): .319

Slugging: .354

OPS: .673

En 79 turnos oficiales, el ex-Grandes Ligas acumula 20 imparables, incluyendo cinco dobles y un cuadrangular, con 11 carreras remolcadas y 9 anotaciones. Si bien sus números no han alcanzado el nivel explosivo de otras ligas invernales, su sola presencia en el medio del orden al bate genera un respeto que libera de presión a otros bateadores como Renato Núñez o Alberth Martínez.

Cierre de infarto en la clasificación

El Magallanes llega a esta jornada con un balance de 25 victorias y 26 derrotas, ubicándose en plena zona clasificatoria. Sin embargo, el margen de error es mínimo: la nave se encuentra a solo medio juego de distancia de Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira, quienes se encuentran igualados en el peldaño inmediatamente superior. Con el calendario agotándose, la recuperación de Puig podría ser el impulso definitivo que necesita el equipo de Valencia para evitar sorpresas de última hora.