Bravucón a la lupa: Lo que nadie te ha dicho sobre la base más popular del domingo en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 8 de febrero para celebrar la sexta reunión de la temporada 2026. El primer meeting del año mantiene su curso con una cartelera de once competencias diseñada para el deleite de la afición. Sin embargo, un nombre propio acapara el debate entre los analistas del 5y6 nacional: Bravucón.

Bravucón: La Rinconada Regreso Acumulados 5y6

El hijo de Roger Rocket en Pine Shelter por Chester House regresa a la acción tras su destacada participación del pasado 14 de diciembre. En aquella oportunidad, durante la disputa de la Copa "Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores", el ejemplar escoltó desde la segunda casilla al ganador Colossus, de quien finalizó a solo dos cuerpos y medio en un cierre de alta factura.

Pese a su indudable calidad, el retorno del pupilo de Fernando Parilli Tota al óvalo de Coche ocurre bajo circunstancias clínicas que el apostador debe evaluar con rigor. El pasado 18 de enero, el servicio veterinario oficial ordenó su retiro previo a la competencia debido a un cuadro de cólico.

La estadística histórica en el hipismo caraqueño resulta implacable ante esta afección: de los últimos 73 ejemplares retirados por motivos similares en La Rinconada, apenas cinco lograron la victoria en su compromiso inmediato. Bravucón asume el desafío de romper esta tendencia negativa este domingo en la tercera válida del juego de las mayorías con la monta de Oliver Medina que también regresa luego de cumplir suspension.

¿Qué es el cólico en los purasangres?

El cólico equino es un síndrome de color abdominal, a menudo grave y potencialmente mortal, que constituye la causa principal de muerte en caballos, originado generalmente por obstrucciones, gases o torsiones en su largo sistema digestivo.

Ejercicios Previos: Bravucón Sexta Reunión La Rinconada

Ene 23 G. Flores E/P 16,1 30 42,4 (600) 56/70,1// muy cómodo/ con remate de 12,4.

Ene 30 G. Flores E/P 16,4 30,4 44,2 (600) 57,1 2p 70,4/ muy cómodo con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

¿Logrará este ganador de nueve carreras imponer su superioridad pistera y derribar la barrera estadística del cólico? La respuesta llegará en los metros finales de la octava competencia, donde el noble castaño buscará una nueva foto para su brillante campaña.