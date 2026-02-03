Conoce los resultados del 3 de febrero en la Serie del Caribe 2026

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes en el torneo de béisbol más importante de la región dejó claro por qué este evento levanta tantas pasiones. Los aficionados vivieron dos caras de la moneda: la tensión dramática de una rivalidad histórica y un despliegue ofensivo sin piedad. En el duelo estelar, la República Dominicana sacó la casta para vencer a Puerto Rico con pizarra de 5-3, mientras que, en el otro compromiso, México Rojo no tuvo contemplaciones y apaleó 11-4 a la escuadra de Panamá.

El enfrentamiento entre dominicanos y boricuas cumplió con todas las expectativas de un "Clásico del Caribe". Fue un juego trabado, de estrategia y nervios de acero, donde el pitcheo quisqueyano logró contener los intentos de rebelión de la novena puertorriqueña en las entradas finales. Aunque Puerto Rico amenazó constantemente, la defensa dominicana ejecutó las jugadas clave para preservar la ventaja y sellar un 5-3 que sabe a gloria, reafirmando su jerarquía en el torneo y dejando a la "Isla del Encanto" con la obligación de ajustar sus filas para el siguiente compromiso.

Tercera jornada de la Serie del Caribe

Puerto Rico 3-5 República Dominicana

México Rojo 11-4 Panamá

Por otro lado, la historia fue muy distinta para el combinado de México Rojo, que convirtió el diamante en un auténtico festival de bateo. Desde los primeros episodios, la ofensiva azteca se mostró intratable frente al pitcheo panameño, que nunca pudo encontrar la zona de confort. El marcador final de 11-4 refleja la superioridad mostrada en el terreno, con una alineación mexicana que conectó la bola con fuerza y aprovechó cada error del rival para abultar el resultado.

Para Panamá, esta derrota representa un duro golpe anímico por la cantidad de carreras permitidas, obligando al cuerpo técnico a replantear su rotación de lanzadores urgentemente. Mientras tanto, México Rojo envía un mensaje contundente al resto de los competidores: tienen dinamita en los bates y vienen dispuestos a pelear por el campeonato. La competición apenas calienta motores, pero los resultados de hoy ya comienzan a perfilar a los favoritos para levantar el trofeo en esta edición 2026.