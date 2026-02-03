Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se proclamaron campeones este lunes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras sellar esa histórica temporada, el líder turco, Yadier Molina, habló con respecto a ese nuevo logro en su carrera.

Como pelotero, el boricua lo obtuvo todo en su trayectoria, siendo campeón incluso de Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Sin embargo, como dirigente le ha tocado ir adquiriendo experiencia, para labrarse su camino al éxito y en esta ocasión, consiguió un reconocimiento sumamente importante.

Esto dice Yadier Molina, tras ser campeón con Magallanes:

Los "Turcos" vencieron con contundencia a Caribes de Anzoátegui 14 carreras por 6 y se quedaron con la serie decisiva 4-2. No obstante, antes de darse su propio mérito, Molina elogió lo hecho por todo el staff perteneciente al equipo.

"Venir de último y levantar ese trofeo significa mucho. Crédito a la gerencia, al staff, los jugadores y a la fanaticada", destacó con mucha emoción el ex receptor grandeliga.

Yadier Molina le cambió la cara a Magallanes:

Cuando Molina llegó a los "Filibusteros", días después de la destitución de Eduardo Pérez, el récord llegó a ser de 5-14 y en la mayoría de la campaña regular, estuvieron en el último puesto por esa razón.

Sin embargo, se metieron a la postemporada en el tercer lugar y después de estar 0-4 en el comienzo del "todos contra todos" también registraron un repunte inolvidable, para meterse en la final y posteriormente, coronarse campeones, con un manager que fue un gran líder y sacó la mejor versión de cada uno de sus peloteros. Por esa razón, fue merecedor del galardón como Manager del Año esta zafra.