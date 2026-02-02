Hija de Eduardo Rodríguez revela el sexo de su bebé ¿Niña o niño?

Suscríbete a nuestros canales

Fabiana, hija del periodista venezolano Eduardo Rodríguez, reveló el fin de semana el sexo del bebé que espera con su esposo Giancarlo Memoli.

Revelación del sexo

Fue en una bonita celebración, que la periodista, modelo y exreina de belleza, informó que espera una niña, que llenará su vida y la de su familia de alegría, felicidad y mucho amor.

“Y de repente todo se llenó de color. Estamos listos para ti”, escribió en el video de revelación, en el que brincó y abrazó a su esposo, por vivir un momento único.

A la celebración asistió su padre, Eduardo Rodríguez, quien había revelado minutos antes que esperaba que fuese una niña.

La Miss Venezuela Mundo 2020, Alejandra Conde, estuvo presente apoyando a Fabiana. Al igual, que la animadora Esthefany Kolman.

Abuelo emocionado

Fue el 24 de enero de 2026 que la 1ra finalista del Miss Venezuela 2021, anunció que está en la dulce espera, tras varios años de matrimonio con Giancarlo.

Su conocido padre, fue de los primeros en celebrar la noticia como un momento único y de magia para la familia Rodríguez-Memoli.

Por la revelación de sexo el expresentador del Noticiero Venevisión escribió: “No imaginé la altura de esta emoción. Es un grito muy fuerte y un abrazo muy apretado de la vida. Es la voz de Dios que te presenta un regalo inigualable”.