A lo largo de 10 campañas en la MLB, posee registro de 91 victorias y 65 derrotas en 230 aperturas

Por Daniel Morales
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 01:14 am
Eduardo Rodríguez y sus Dbacks limitaron la poderosa alineación de los Dodgers (+Detalles)
El zurdo venezolano de los Dbacks de Arizona, Eduardo Rodríguez, logró este sábado su sexta victoria de la campaña 2025, tras limitar la poderosa alineación de los Dodgers de Los Ángeles. Enfrentamiento que se disputó en el “Chávez Ravine”, casa del conjunto californiano, ante 47.632 aficionados.

La actuación de E-Rod

El serpentinero trabajó por espacio de seis entradas en las que permitió cuatro imparables, sin carreras, otorgó cuatro boletos y ponchó a cuatro. Durante su actuación, E-Rod realizó 96 pitcheos, 59 de ellos en la zona de strike y 37 malos.

Eduardo Rodríguez utilizó su recta en 60 oportunidades, 17 veces el cambio, nueve cutter, seis curvas y cuatro sinkers; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 63 y las 94 millas por hora.

Sus números

Eduardo Rodríguez tiene marca de seis victorias y ocho derrotas con una efectividad de 5.40 en 24 aperturas; ha permitido 152 imparables, 75 carreras limpias, 21 jonrones, ha otorgado 51 boletos y ha ponchado a 120.  

A lo largo de 10 campañas en la MLB, posee registro de 91 victorias y 65 derrotas en 230 aperturas.

