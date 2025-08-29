Arizona toma decisión con el venezolano René Pinto (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

René Pinto no ha tenido el mejor de los años este 2025 y nuevamente su futuro en las Grandes Ligas vuelve a estar en el limbo. Este 29 de agosto el equipo de Cascabeles de Arizona tomó una decisión que afecta de manera considerable al receptor venezolano.

Actualmente, el careta criollo se encontraba jugando en la filial Triple-A de este equipo, donde estaba dejando buenos registros, pero aún así fue dejado en libertad.

René Pinto sin equipo en Estados Unidos

Este viernes se dio a conocer que Pinto fue puesto en libertad por parte del equipo de Arizona. Con este movimiento, el careta de 28 años se convierte en agente libre y queda disponible para cualquier franquicia que desee sumar profundidad en la posición de catcher de cara al cierre de la temporada.

Aunque en 2025 no ha visto acción en las Grandes Ligas, el nacido en Maracay cuenta con experiencia reciente en el máximo nivel, pues disputó encuentros con los Tampa Bay Rays durante las últimas tres campañas. Su recorrido, tanto detrás del plato como con el madero, podría convertirlo en una pieza atractiva para equipos que requieran refuerzos inmediatos en un rol secundario o de respaldo.

Durante la temporada 2025, René Pinto su estadía en el equipo Triple-A de los Cascabeles de Arizona, dejó promedio de .268, con 55 hits, entre ellos 18 dobles y 11 jonrones. Además, remolcó 42 carreras y anotó 44, siendo números sumamente atractivos, pero que no fueron suficientes para un llamado a la Gran Carpa.