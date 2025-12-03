¡Nuevo problema! El Barcelona sufre por las lesiones antes de terminar el 2025

Suscríbete a nuestros canales

La euforia por la importante victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid ha quedado empañada por la confirmación de la lesión de Dani Olmo.

El club catalán emitió un comunicado oficial confirmando que el mediocampista español sufrió una luxación del hombro izquierdo, una baja sensible que lo dejará fuera de los terrenos de juego por lo que resta de año.

El infortunio se produjo justo después de que marcara uno de los goles del Barça, sufriendo una mala caída que derivó en la lesión.

Comunicado del Barcelona

A través de sus canales oficiales, el FC Barcelona detalló el alcance de la lesión:

"El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de este martes ante el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación es de un mes".

Sin dudas, esto es una terrible noticia, ya que el talentoso mediocampista estaba, por fin, retomando su mejor nivel después de haber superado otros problemas físicos que lo mantuvieron al margen previamente en la temporada.

Se llena la enfermería

Con el pronóstico de un mes de baja, Dani Olmo se perderá la totalidad de los compromisos que restan del año 2025, pero no es el único con problemas en la plantilla.

Marc André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie De Jong, Gavi y Fermín López son los nombres que completan la enfermería azulgrana. A ellos se les podría unir Pedri, quien terminó con molestias ante los "colchoneros".

La esperanza es que la mayoría de jugadores estén recuperados y disponibles para los primeros meses de 2026, permitiéndoles reengancharse a la competición a tiempo para la fase decisiva de la temporada.

El dilema de Flick

Todos estos contratiempos en la zona de ataque y el mediocampo, plantean un serio dilema para el entrenador Hansi Flick, quien deberá reorganizar su once inicial.

El técnico alemán deberá encontrar las piezas que puedan suplir dichas ausencias, una tarea que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla.

La afición y el club desean que todos tengan una recuperación exitosa y rápida, para que su regreso en 2026 signifique un impulso renovado para las aspiraciones del equipo en todas las competiciones.