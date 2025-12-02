Tras el fracaso: Hija de Jorge Zeta busca revancha y racha positiva con nuevo entrenador en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la tercera válida, en distancia de 1.200 metros, especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera, correrá la cuatroañera Alana, ahora del entrenador Ismael Martínez, para esta ocasión será conducida por el jinete profesional Félix Velásquez, saldrá por el puesto de partida número ocho y enfrentará a once rivales.

La pupila del Stud “San Manuelito” regresa a la acción tras una pausa de 189 días. La yegua ostenta un récord de seis actuaciones con una sola victoria. Para esta ocasión, la ejemplar utilizará el implemento Lengua Amarrada (La) en su retorno a la pista.

Sus más recientes presentaciones se caracterizaron por el alto favoritismo de los apostadores, pero la yegua no logró cristalizar las expectativas. Este regreso ofrece una nueva oportunidad para que el ejemplar reivindique su calidad y muestre el potencial que la afición le presume.

Fecha Resultado Dividendo Observaciones 09/06/2024 Novena, a veinte y seis cuerpos Bs 90,00 Partió como favorita y no concretó la victoria. 06/10/2024 Sexta, a veinte cuerpos Bs 70,00 Su actuación se consideró "negada". 27/04/2025 Décima, fuera de carrera Bs 70,00 Sufrió un salto en la partida que afectó su desempeño. 01/06/2025 Séptima, fuera de carrera Bs 400,00 Sufrió un salto en la partida que afectó su desempeño.

Alana es una hija del gran Jorge Zeta, un ejemplar que dejó una huella imborrable en el hipismo nacional. Jorge Zeta fue capaz de registrar diecisiete triunfos en 31 presentaciones, y sus lauros incluyen el premio al Caballo del Año, Campeón Maduro y Campeón Fondista en 2015. Por su parte, la madre de Alana, Street Dance, consiguió tres victorias en 15 actuaciones.

La yunta que presenta a Alana buscará mejorar significativamente sus estadísticas en esta nueva oportunidad. Juntos, el equipo ha sumado solo una victoria en 21 actuaciones conjuntas, lo que representa una baja efectividad del 5%. Este nuevo compromiso en La Rinconada se presenta como un reto para superar ese registro y capitalizar el pedigrí de la cuatroañera.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Alana:

Nov. 21 J.G. Hernández E/S 16,4 29,3 43 56,1 68,4 (1000) 83,4/98,2// muy cómoda con remate de 13,3.

Nov. 28 L. Mejías E/P 14.3 26,4 39,3 (600) 52,2 2p 65,3/animada, con Yarel y reamte de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.