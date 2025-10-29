Cuidado: Ismael Martínez tiene dos cartas de buen dividendo que no deben ser subestimadas este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos que se llevarán a cabo en el hipódromo La Rinconada durante este 2025 nos traen un emocionante nuevo domingo de competencias y el primero del mes de noviembre, que marcan la jornada 42.

Ismael Martínez: Entrevista Buen Dividendo Ejemplares

Esta jornada es especialmente significativa, ya que la arena de Coche contará con la realización de 12 competencias que incluyen una condicional especial en las no válidas.

Un entrenador que trabaja con firmeza para mejorar sus números en 2025 es Ismael Martínez. Luego de un comienzo de temporada difícil, el trainer acumula en un abrir y cerrar de ojos siete primeros lugares. Para esta ocasión, Martínez presenta un lote de cuatro ejemplares: uno en las carreras no válidas y tres en el popular juego del 5y6.

Conocido por su estrategia y minuciosa preparación, Martínez promete un espectáculo cautivador para la fanaticada y los apostadores. En este programa tan parejo, el entrenador buscará dar la gran sorpresa con sus presentados.

Ismael en la quinta carreras ensillaras a la yegua Money Wise en recorrido de 1.200 metros.

-Esta yegua anda bastante bien, de verdad que ella pasa por un gran momento y para mí ella será número puesto en esta quinta carrera del programa.

5y6 nacional: La Rinconada Entrenador Sorpresa

Pasamos al ciclo de las válidas y a la altura de la novena, par de presentados Esplendor y Home Real.

-En el caso del ejemplar Esplendor, es un caballo que reapareció en manos mías y fue capaz de llegar tercero en una excelente carrera. Para esta ocasión mantiene condición y no lo dejen fuera de sus combinaciones.

Home Real, ejemplar que seguimos trabajando en él y estamos seguros que este domingo debe mostrar mejoría.

Para la quinta válida en carrera de 11 participantes, tiene la oportunidad de presentar a la yegua Yarel.

-Este es un lote bastante parejo de yeguas cuatroañeras perdedoras donde gana cualquiera, ella pasa por un gran momento y yo creo que debe ser número puesto en esta quinta válida del 5y6.