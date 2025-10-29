Luis Funez Jr. y la táctica de la velocidad: El objetivo es cruzar la meta en ganancia de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de formación para los jóvenes aprendices es incesante. Día a día, con esfuerzo, trabajo y dedicación, absorben cada consejo y experiencia de los jinetes más veteranos. Este aprendizaje continuo es vital para que las futuras figuras de la hípica alcancen su máximo nivel.

La Rinconada: Velocidad Jinete Aprendiz Triunfos

Un claro ejemplo de este avance es Luis Funez Jr., un jinete que progresa notablemente en esta difícil profesión y que carrera tras carrera demuestra su mejoría. Para esta nueva jornada, el joven profesional suma hasta cinco compromisos. En la mañana de ajustes, esto fue lo que le comentó al equipo de Meridiano Web sobre sus montas:

Los compromisos arrancan en la misma primera carrera por intermedio del ejemplar El Pillin.

-Este ejemplar es primera vez que lo voy a montar, hoy miércoles tuve la oportunidad de trabajarlo. De su anterior llegó muy bien, para esta ocasión me brinda la oportunidad el entrenador William Laya, este ejemplar siempre corre bien la distancia y esperamos hacer una excelente carrera.

A la altura de la cuarta, vas sobre el lomo del ejemplar King Guerrero.

- Es un caballo regular que siempre cumple. Lo que buscamos es que haga una excelente carrera, es decir, que logre mejorar su desempeño anterior.

Para el 5y6 desde la misma primera válida tienes el compromiso con el caballo Suliman que ya conoces.

-Sí, este caballo lo vengo de ganar. Nuevamente estoy en su lomo y esperamos venirnos de punta a punta como lo hicimos la vez anterior.

En la cuarta válida tienes a Victorias de Oro, un ejemplar conocido por su velocidad. ¿Cuál es la expectativa con esta monta?

- Sí, ella es la velocidad de la carrera, afirmó categóricamente Funez Jr. refiriéndose a Victorias de Oro.

El jinete expresó gran optimismo sobre su estado actual: "Para esta ocasión, ella anda muy bien; hoy ajustó y se encuentra excelente."

Sobre la estrategia, aclaró que, aunque en su última presentación la yegua no pudo correr adelante inicialmente, "este domingo todo será diferente. Trataremos de venirnos de punta a punta."

Cierras tus compromisos con la hija de Pedro Caimán, Seven Star en la quinta válida.

-Es una yegua pareja, que participa en un lote cómodo y confió que podemos estar decidiendo la carrera.