Sorpresas en el 5y6: El plan de Luis Fúnez Jr. para lograr doble victoria en La Rinconada

En Venezuela, el hipismo nacional experimenta una etapa de esplendor. Este gran momento lo impulsan la calidad de los purasangres que compiten en La Rinconada y una camada talentosa de jinetes. En el óvalo de Coche, los profesionales, desde veteranos hasta aprendices, luchan por el protagonismo en cada jornada.

La jornada de este domingo genera gran expectativa entre todas las partes involucradas, particularmente por la disputa del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), que contará con 18 ejemplares en el recorrido de 2.400 metros.

Aunque el aprendiz Luis Fúnez Jr. no tiene compromiso en esta importante prueba selectiva, se mostró muy enfocado la mañana de este miércoles. Dispuesto a dar lo mejor de sí en una tarde de carreras que promete gran emoción, el joven jinete conversó con nuestro equipo sobre sus montas dominicales.

Casualmente todas tus montas son en las pruebas válidas, desde la octava carrera tienes la responsabilidad de montar al ejemplar Visión Shark.

-Este caballo lo vengo de correr, va una distancia mas apropiada de 1.200 metros, tengo tiempo trabajándolo. Regresa con cinco briseos, anda excelente es la velocidad de la carrera y trataremos de venirnos de punta a punta.

Luego en la segunda válida el ejemplar Feedstock en yunta con Pedro Coronil.

-El viene de correr en una distancia de aliento, ahora baja a 1.300 metros, esperamos una gran mejoría de él.

En la tercera válida en carrera de 11 participantes tienes el compromiso con la yegua Yankee Lake.

-La carrera es un tanto brava por la presencia de yeguas superiores, el objetivo es correr de lo mejor posible para obtener una buena actuación.

Cierra tu jornada laboral en la quinta válida en el lomo del ejemplar Tower Star ahora en distancia de 1.400 metros.

-Este caballo es un poco complicado de montar, la última vez se me abrió un poco. Para este domingo buscaremos de pegarnos a los palos y que podamos ganar con su buen remate.

Los invitamos este domingo al hipódromo La Rinconada para que vean el Gran Clásico Simón Bolívar con la presencia de 18 caballos, acompañado de un gran espectáculo.