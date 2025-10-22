Hija de Tatiana Capote actualizó estado de salud de la querida actriz

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 11 de octubre se conoció que la actriz y exreina de belleza Tatiana Capote sufrió un infarto y que estaba en cuidado intensivos, una noticia que generó muchos comentarios de preocupación en sus seguidores. Ahora su hija Taniusha Mollet Capote, rompió el silencio sobre el estado de su progenitora.

Habían comentado que Tatiana estaba en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, en la compañía de su esposo José Paniagua. La artista había superado el infarto, y estaba siendo dializada para la purificación de su sangre.

Nueva actuación

En una exclusiva entrevista para el show “Sábado en la noche”, la hija de la Miss Venezuela Mundo 1979, informó que su progenitora se encuentra fuera de peligro y siendo ayudada en todo momento por su hermana, la también actriz Marita Capote.

En este sentido, Taniusha aclaró que su madre no tiene redes sociales y que las únicas personas autorizadas para dar información sobre la salud de Tatiana son su abuela Leyla Abdel, su tía y ella.

“Mi mami esta en plena recuperación, rodeada de mucho amor. Las informaciones que corren por ahí no son ciertas. Solo nosotras somos las encargadas de dar información de mi mamá”, comentó.

Pronto se mostrará a Tatiana

La joven destacó que cuando la artista este más recuperada, realizarán un video de agradecimientos a las muchas muestras de cariño y amor que seguidores han escrito en las plataformas digitales.

Nohely Arteaga, Amanda Gutiérrez, Daniel Uzcategui, Luis Bascaran y Mirtha Pérez, se mostraron muy feliz de conocer la actualización de salud de la cubana, nacionalizada venezolana.