Alerta en la salud de Catherine Fulop por operación tras fuerte caída

Catherine Fulop enfrenta un imprevisto de salud que la llevará al quirófano. La venezolana reveló que la caída que sufrió a mediados de septiembre durante la presentación de Erreway en el Estadio Arena, no fue solo un susto, sino que le provocó una seria lesión en el hombro.

Aunque en el momento del tropezón, el compromiso de Fulop con el público le permitió seguir adelante, el dolor comenzó a agudizarse con el paso de los días.

En declaraciones a los medios de comunicación, la actriz de 58 años, compartió la gravedad del asunto. “Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos", explicó.

Esto confirma la necesidad de Catherine Fulop para someterse a una intervención quirúrgica y sanar su lesión para continuar con normalidad su vida y actividades.

La cirugía de la venezolana está programa para finales de noviembre, pero se desconoce la fecha exacta.

El compromiso de Catherine Fulop

A pesar de las molestias que sentía, Catherine Fulop demostró su compromiso laboral al confesar que intentó minimizar el dolor con desinflamatorios y hielo para cumplir con compromisos, incluyendo un reciente viaje a Japón.

"Me dolía, pero me había tomado un desinflamatorio y me puse hielo, a los dos días me fui. Después fue que me empezó a doler, empecé a no poder mover el brazo", relató.

Por su parte, la actriz venezolana explicó que debe esperar a que se desinflame un golpe que tiene en el hueso para proceder con la operación.