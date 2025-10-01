La reacción de Catherine Fulop al saber que será abuela por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

Cuando estalló la noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan un hijo, el vínculo emocional explotó en las redes. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción pública y enérgica de Catherine Fulop, madre de Oriana.

No hubo medias tintas, pues, su saludo fue cálido, profundo y cargado de pasión maternal, tal como se esperaba de una mujer que por muchos años ha resaltado el valor de la familia y ha bendecido la unión de su hija con el futbolista del AS Roma.

Catherine Fulop está "saltando en una pata"

La actriz y modelo no tardó en compartir una captura del posteo oficial de la pareja y acompañarla con un mensaje lleno de júbilo: “Qué bendición tan grande”. Después, publicó fotos íntimas de su hija y su yerno, dejando ver una mezcla de lágrimas, gratitud y exaltación.

“Hoy en nuestras vidas sale el sol”, escribió, para luego cerrar con un sentido “Dios los bendiga hijos… Soy la abuela más feliz del mundo”.

La emoción no era solo para sus seguidores: ella misma confesó que estaba conmovida, entre sollozos, al dirigirse a su esposo: “Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos. Lloro”.

El tierno anuncio de Oriana y Paulo

La pareja no eligió un camino tradicional para compartir la enorme noticia. En su posteo conjunto escribieron: “Primer posteo de nosotros tres”, y lanzaron un video íntimo donde Oriana muestra la ecografía, el latido fetal y el crecimiento de su pancita.

El momento culmina con un susurro: “Vamos a ser papás”, seguido de un beso. De inmediato, los comentarios estallaron: “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia”, “Noticias bellas si las hay” se repetían como eco entre sus seguidores.

Una curiosidad que despertó sonrisas es que retomaron un guiño del pasado. En 2018, cuando anunciaron su noviazgo, compartieron una imagen del dibujo animado Danny Phantom. Ahora, revivieron esa estética con Sam Manson embarazada, como símbolo de continuidad y complicidad lúdica entre ellos.