Venezuela lidera la clase 2026: Hernández y Rentería recibirán bonos millonarios por su firma

Dos jóvenes talentos venezolanos están listos para recibir las bonificaciones más altas en la próxima ventana de Firmas Internacionales de la Major League Baseball (MLB), cuyo período se abrirá el 15 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 15 de diciembre del mismo año, según reportes de Baseball America.

El país se posiciona como el líder exportador de talento en esta clase, con dos prospectos que acapararán las cifras más elevadas del mercado.

Luis Hernández: La joya de los Gigantes de San Francisco

El campocorto Luis Hernández, proveniente de la organización de Samanes de Aragua en Venezuela, se proyecta para recibir la bonificación más alta de toda la clase 2026. Se estima que el acuerdo con los San Francisco Giants superará los cinco millones de dólares.

Hernández, con tan solo 15 años, es ampliamente reconocido por su gran habilidad ofensiva y su sorprendente madurez en el plato. Sus números en la Liga Mayor Venezolana (un circuito con competencia mucho más experimentada y adulta) fueron excepcionales, al batear para .346 en 104 turnos. Los scouts destacan su velocidad de bate superdotada y su consistente capacidad para conectar extrabases. Es considerado un slugger de proyección futura.

Francisco Rentería: El prospecto Cinco Herramientas Plus

El segundo venezolano en la cima de la clase es el jardinero Francisco Rentería, quien está supuesto a firmar un acuerdo cercano a los cuatro millones de dólares con los Philadelphia Phillies.

Rentería, también de 15 años, es descrito por los evaluadores como un prospecto "Cinco Herramientas Plus", lo que significa que tiene la capacidad superior de batear por promedio, batear con poder, correr, fildear y lanzar.

Aunque solo tomó 28 turnos durante su participación en la Liga Mayor Venezolana, el patrullero mostró destellos de su potencial, dejando un promedio de .286 producto de ocho imparables. Su talento ha sido comparado con el de Connor Griffin, considerado el principal prospecto actual en todo el sistema de Ligas Menores de la MLB.

Un Mercado Millonario para 2026

La clase de Firmas Internacionales 2026 se perfila como una de las más lucrativas en años recientes. Se espera que más de 50 jugadores firmen contratos que alcancen o superen el millón de dólares. Dentro de este grupo de élite, se estima que alrededor de 17 prospectos recibirán bonificaciones de dos millones de dólares o más.

Es importante destacar que las bonificaciones inferiores a $10,000 dólares quedan exentas del fondo de bonificación total que la MLB asigna a cada franquicia, permitiendo a los equipos firmar a un mayor número de talentos jóvenes con menor inversión.