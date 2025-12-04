Baseball United: Mumbai Cobras se mete en la final al derrotar a Mid East Falcons

Suscríbete a nuestros canales

Se empieza a definir todo en la primera edición de la Baseball United. Este jueves 4 de diciembre, Mumbai Cobras venció a Mid East Falcons por pizarra de 6-3, gracias a una oportuna actuación de la ofensiva, que supo dar los batazos importantes para darle el pase al equipo de la India a la United Series, final del campeonato.

La gran figura del compromiso fue el infielder filipino Lord De Vera, campocorto y noveno bate de Mumbai, que logró conectar tres inatrapables en cuatro turnos al bate, para impulsar dos carreras que terminaron siendo vitales en la consecución de esta importante victoria, una que quedará para los libros de histoira de la liga.

El triunfo se lo adjudicó el serpentinero estadounidense Chandler Woolridge, quien lanzó de manera perfecta por espacio de dos entradas y un tercio, al no permitir hits, carreras ni boletos, además de lograr retirar a cuatro bateadores rivales por la vía del ponche.

De esta manera, Mumbai Cobras se convierte en el primer clasificado histórico a una United Series, final de la Baseball United, en donde esperan rival desde ya para definir al primer campeón de esta naciente liga. La United Series iniciará el próximo 12 de diciembre, y será una serie al mejor de tres encuentros, que culminará, como máximo, el 14 de diciembre.