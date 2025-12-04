LVBP: José Pirela continúa escalando en los libros de récords de Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

En más de una década como pelotero activo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), José Pirela ya tiene su estatus como leyenda dentro de Águilas del Zulia y este miércoles por la noche lo demostró con Grand Slam ante Bravos de Margarita desde el Estadio Nueva Esparta.

Aunque no pudo evitar otro revés (8-6) del conjunto rapaz, el 'Águila Negra' continúa consolidándose entre los peloteros más destacados que han pasado en la historia de la organización. El bateador designado coleccionó un desempeño notable tras ligar de 4-1 con cuadrangular y cuatro remolcadas.

Fue el tercer estacazo en la presente temporada y el 34 en su carrera en la pelota criolla. Sin embargo, el utility de los zulianos resaltó en la cantidad de por vida en producidas luego de llegar a un total 228 carreras empujadas. Con esa cifra, Pirela se metió en el segundo puesto de todos los tiempos entre los toleteros aguiluchos, superando a Carlos Quintana (226) y Cristóbal Colón (227), de acuerdo con el dato de El Emergente.

José Pirela escala en impulsadas con Águilas

El pelotero experimentado se afianza como uno de los jugadores más importante en la última década para Águilas del Zulia. A sus 36 años, el designado continúa siendo determinante en el equipo de Lipso Nava, siendo la figura con más carreras remolcadas entre sus compañeros.

Tras dejar en el camino de impulsadas a Quintana y Colón, Pirela solo es superado en el apartado histórico por Leonel Carrión, quien finalizó su trayectoria con 331 empujadas con la novena zuliana. En la actual campaña de la LVBP, el criollo colecciona promedio al bate de .275, tres vuelacercas, 26 producidas, 16 anotadas, 38 hits, .318 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .702 en 38 encuentros.