Epa Manolo no comas cuento que a pesar del tiempo que tiene sin correr esto es lo más fijo para el 5y6 dominical

La segunda válida para el juego del 5y6 Nacional forma parte de la programación de la reunión 47, a realizarse el día domingo 03 de domingo en el hipódromo La Rinconada.

El llamado es para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros, pautada para las 3:55 de la tarde.

Ejemplar: Reaparece R47 La Rinconada Datos Hípicos

El cincoañero Invencible (número 10) es uno de los ejemplares inscritos para esta carrera, con la monta del jinete aprendiz Omar Rivas y presentado por Humberto Correia, que defenderá con los colores del Stud Los Audaces.

Luego de un período de 406 días sin correr, este hijo de Vacation en Fantasy Lady reaparece al óvalo caraqueño. También se perfila como el segundo favorito para la revista con la mayor circulación del deporte hípico venezolano como lo es Gaceta Hípica.

En su actuación pública del pasado 22 de septiembre de 2024 fue capaz de llegar quinto a 4 3/4 cuerpos del ganador Huracán Jesús.

Trabajos de Invencible en La Rinconada

El último ejercicio realizado por el pupilo de Correia en la pista caraqueña fue el pasado sábado 29, la cual, marcó 41’’3 para 600 metros, en silla, cómodo.