Imperdible: Humberto Correia indica un candado para el 5y6 de La Rinconada

El entrenador profesional, Humberto Correia, quien siempre nos colabora y ofrece su apoyo para este medio digital, tuvimos la ocasión de entrevistarlo este miércoles 19 de noviembre, en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, para conocer los detalles acerca de las condiciones físico atlética de sus cuatro yeguas para la jornada del 5y6 Nacional de la reunión 45, a realizarse este domingo 23 de noviembre.

Humberto Correia: Entrevista en vivo Reunión 45 La Rinconada

Un saludo entrenador y muchas gracias por la entrevista. Tiene cuatro yeguas presentadas para el 5y6 de la reunión 45. Comienza en la novena competencia, tercera válida con Encantadora que va subida de lote y viene de ganar en su última competencia.

Buenos días a toda la afición hípica. Efectivamente presento a Encantadora. Una yegua que está bastante bien, efectivamente va subida de lote, pero las condiciones de ella se encuentran impecable.

Luego en la décima del programa, cuarta válida inscribió a dos yeguas: La seisañera Inspiración y la cincoañera Reina Amada que reaparece luego de 112 días sin correr.

-La yegua Inspiración está excelente. Este es el tiro ideal para ella (1.100 metros), va con el lote de las cincoañeras, mientras que Reina Amada corre también en esta competencia y considero que está bajada de lote, a pesar que esta distancia es corta para ella, pero considero que ambas yeguas me gustan en calidad de candado.

Su último compromiso será en la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), a la altura de la quinta válida para el 5y6 nacional y para la distancia de aliento de 1.800 metros con la campeona importada invicta Hayes Bay (USA) conducida por el “General del Zulia” Jaime “Pocho” Lugo.

-La yegua se encuentra muy bien en cancha, su condición es excelente. Nosotros esperamos hacer una buena actuación y ¿por qué no?, obtener la victoria en este clásico.

Y no debemos olvidar trainer, el debut de Hayes Bay que ganó con empate con Mi Maritza, un final no apto para cardíacos.

Si, perfectamente Hayes Bay debutó con empate con Mi Maritza. Luego Hayes Bay ha logrado tres victorias de forma consecutiva, por lo que anda excelente en cancha y esta distancia (1.800 metros) es favorable porque es un clásico grado II y es una carrera muy bonita porque van yeguas norteamericanas de muy buen pedigree.

Nosotros vamos a correr a nuestra yegua para ganar está carrera si Dios quiere y la Virgen. Sí se nos da, nos tomaremos la foto.

Antes de culminar la entrevista el reconocido preparador envío el siguiente mensaje para nuestros lectores de Meridiano Web y para toda la fanática hípica: “Les deseo muchísima suertes y felicidad a toda la afición hípica y los invito a que venga al hipódromo para estar en las tribunas y a sellar su 5y6 que el hipismo es lo nuestro".