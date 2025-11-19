Sangre nueva: Cuatro nuevos yearlings llegan a La Rinconada para fortalecer el calendario hípico nacional

Suscríbete a nuestros canales

A través de las plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este martes 18 de noviembre el arribo de cuatro nuevos juveniles de un año (yearlings) que comenzaran su doma y amanse en el hipódromo La Rinconada, para comenzar campaña pistera a partir de la próxima temporada. En tal sentido que la hípica venezolana continúa recibiendo ejemplares importados para competir en nuestro país.

Este ingreso constante busca elevar el nivel de las carreras y ofrecer un espectáculo más competitivo a los aficionados. La importación de estos purasangres forma parte de una estrategia para fortalecer el deporte hípico nacional, para atraer a nuevos inversionistas y mejorar la calidad del espectáculo.

Meridiano: Cuatro nuevos ejemplares llegan a La Rinconada

A través de un post publicado por su cuenta de red social X, del INH el informó que un total de cuatro purasangres foráneos llegaron a La Rinconada para iniciar campaña pistera en el principal óvalo venezolano. Ejemplares que además fortalecerán la cría de nuestro país. Cuatro ejemplares de un año, entre ellos tres machos y una hembra.

Macho hijo de la yegua Springside (Awesome Again) ganadora de tres carreras en cinco presentaciones y produjo $190,163 para la sociedad de Sapara James y Alice. Tras ganar el Demoniselle Stakes (G2) se fracturó el hueso del corvejón derecho en múltiples lugares para retirarse como yegua madre.

INH/x

Macho hijo de Indian Splendor (Indian Ocean) ganadora selectiva de seis carreras en 24 presentaciones entre Gulfstream Park y Monmouth Park. Produjo $287,342 para Castaway Stable. Se retiro tras ganar dos carreras consecutivas entre ellas el Honey Bee Stakes en el hipódromo de Monmouth Park. Además de dos segundos lugares en el Pear City Stakes y Klassy Briefcase Stakes.

INH/x

Dentro de este grupo de cuatro juveniles que destaca el INH, es una hembra hija de Another Like You (Jump Start) yegua madre que tuvo una campaña en Pensilvania donde registro una victoria en 14 presentaciones. Another Like You es madre de Miss Carmen R., por Tonalist, que fue ganadora de diez carreras en 59 presentaciones en Puerto Rico.

INH/x

El cuarto producto indicado es un hijo de la yegua madre Gelesu St Honore, que se preparará al igual que los señalados para cumplir campaña en La Rinconada.