¡Kikito por una bolsa de $300 mil! Guns Loaded estará presente en la mejor rentada

Se correrán 10 pruebas que incluye 7 stakes por un valor de $900 mil

Por

Darwin Dumont
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 03:51 pm
Gulfstream Park
El hipódromo Mahoning Valley Race Course, ubicado en Youngstown, Ohio, ofrece este lunes una jornada de diez competencias, de las cuales siete son stakes valoradas en conjunto en 900 mil dólares. Pruebas que tienen como la más rentable el Steel Valley Sprint S., por 300 mil dólares a 1.200 metros, que atrajo a una docena de machos jóvenes de tres años, entre los cuales se encuentra Guns Loaded, entrenado por el venezolano José Francisco D’Angelo.

Una docena de velocistas de segundo año se han registrado para participar en la undécima edición del Steel Valley Sprint, el evento más importante de un día lleno de premios en el Hollywood Gaming del hipódromo Mahoning Valley, que tendrá lugar el lunes y repartirá casi un millón de dólares en premios.

Entre ellos, destaca el entrenado por José Francisco D’Angelo, Guns Loaded, un hijo de Gun Runner, ganador del Mucho Macho Man Stakes en Gulfstream Park en enero, una de las primeras paradas en su camino al Kentucky Derby. Tras dos actuaciones discretas en carreras de stakes, descasó y regresó a Churchill Downs donde se mostró en una nueva faceta, remontando desde atrás bajo la monta de Florent Geroux para lograr una victoria impresionante. 

Uno de sus principales rivales, será Retribution, entrenado por Cherie DeVaux, viene de un quinto puesto en el Gallant Bob Stakes (G2) y ganó el Chick Lang Stakes en Pimlico, una carrera previa al Preakness. DeVaux confía en que recuperar su mejor nivel lo pondrá en posición fuerte.

El segundo rival en turno es; Tough Catch, con trayectoria similar a Guns Loaded, tuvo un éxito temprano en el Sugar Bowl de Fair Grounds, luego un descanso y un regreso triunfal en una carrera menor en Keeneland, mostrando buen potencial para próximas competencias.

Esta es la nómina del Steel Valley Sprint S., por 300 mil dólares a 1.200 metros.

PP

Horse

Jockey

Trainer

1

Fire Pit (KY)

Julio A. Hernandez

Guadalupe Preciado

2

Hymn (KY)

Evin A. Roman

Ron Moquett

3

Retribution (KY)

Jose L. Ortiz

Cherie DeVaux

4

El Muchacho Alegre (FL)

Angel I. Diaz

Ivan Calderon

5

Rolando (KY)

Tyler Gaffalione

Fausto Gutierrez

6

Taylor's Version (KY)

Vincent Cheminaud

Dale L. Romans

7

Dr. Alex Is In (IN)

Alberto Burgos

Michelle L. Elliott

8

Souper Tuscan (ON)

Irad Ortiz, Jr.

Saffie A. Joseph, Jr.

9

Tough Catch (KY)

Luis Saez

Dallas Stewart

10

Keep It Easy (KY)

Corey J. Lanerie

Dale L. Romans

11

Guns Loaded (KY)

Florent Geroux

Jose Francisco D'Angelo

12

Faster Gator (KY)

Jevian Toledo

Anthony Farrior

 

