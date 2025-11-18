¡Ojo pelao con estos potros! Están listos para debutar en plan victorioso en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los nuevos juveniles más recientes de ejemplares siguen avanzando hacia los mejores lotes. Comienzan su preparación con los estrenos y las competiciones que se llevan a cabo antes de sus compromisos de alto nivel en Estados Unidos. Un conjunto amplio de jóvenes de dos años debutará en varios hipódromos norteamericanos esta semana.

Churchill Downs: Real Assay enfrentará a 10 rivales

Este viernes en el hipódromo de Churchill Downs, se presentaron diez carreras. Real Assay, una potranca de tres años nacida en Ontario e hija de Reload, debuta en la octava carrera. Es media hermana de Rondure, ganadora del Marine Stakes (G3), que obtuvo $306,000. Esta prueba será en 1.700 metros en césped con la monta de Cristian Torres. Presenta Cherie DeVaux. Tendrá una nómina de diez inscritas.

Fair Grounds: My Blue Line hermana de ganadora en Inglaterra

Nueve competencias fueron programadas para este viernes en Fair Grounds. En la octava, la potranca My Blue Line, hija de Blue Point en Samdaniya, es media hermana de Dabyah, ganadora de un Grupo 3 en Inglaterra, lo que le confiere un gran atractivo para la cría internacional. La potranca, entrenada por Michael Stidham, participara en distancia de 1.100 metros con la monta de Axel Concepción.

Gulfstream Park: Souper Landslide hija de Tapit lista para el triunfo

La primera carrera de Gulfstream Park, de un total de nueve que fueron programadas, se presenta a Souper Landslide, una potra de dos años nacida en Florida, hija de Tapit y de la ganadora de G1 Victory to Victory. Su madre acumuló $211,000 en premios y se alzó con el triunfo en el Natalma (G1) durante su trayectoria. Souper Landslide, debutará en una distancia de 1.664 sobre pista sintética. El entrenador Mark Casse la tiene lista, y formará yunta con Edwin González.