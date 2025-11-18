Premios Cartier: Calandagan encabeza al grupo para Caballo del Año y Mejor Maduro en Europa

Suscríbete a nuestros canales

Haces horas fueron anunciados los nominados a los Premios Cartier, lo equivalente al Premio Eclipse en Estados Unidos. Los organizadores del evento informaron los nombramientos para la edición 35 de los Premios Cartier de Carreras, que se entregarán en el Hotel Dorchester de Londres la noche del 19 de noviembre.

Premios Cartier: Calandagan tiene dos nominaciones

Entre los cuatro aspirantes al premio Cartier al Caballo del Año se encuentra Calandagan, ganador del Grand Prix de Saint-Cloud, el King George VI and Queen Elizabeth Stakes y el Champion Stakes. A él se une Ombudsman, que logró victorias de primer nivel en el Prince of Wales's Stakes y el Juddmonte International Stakes.

Delacroix, vencedora del Coral-Eclipse y del Royal Bahrain Irish Champion Stakes, y Minnie Hauk, ganadora del Betfred Oaks, el Juddmonte Irish Oaks y el Pertemps Network Yorkshire Oaks, son las otras nominadas al premio equino más importante de la noche.

Además del premio Cartier al Caballo del Año, existen otras siete categorías equinas: el Cartier Caballo Mayor, el Cartier Velocista, el Cartier Caballo de Fondo, el Cartier Potro de Tres Años, la Cartier Potranca de Tres Años, el Cartier Potro de Dos Años y la Cartier Potranca de Dos Años.

Las nominaciones para los Premios Cartier Racing 2025 son:

Caballo Cartier del Año: Calandagan, Delacroix, Minnie Hauk, Ombudsman

Cartier Older Horse: Calandagan, Fallen Angel, Ombudsman, Rebel's Romance

Potro Cartier de 3 años: Daryz, Delacroix, Field Of Gold, Lambourn

Potranca Cartier de 3 años: Desert Flower, Gezora, Minnie Hauk, Whirl

Cartier Sprinter: Asfoora, Arizona Blaze, Big Mojo, Lazzat

Cartier Stayer: Al Riffa, Scandinavia, Sweet William, Trawlerman

Potro Cartier de 2 años; Gwan, Gstaad, Puerto Rico, Zavateri

Potranca Cartier de 2 años: Diamond Necklace, Precise, True Love, Venetian Sun