Marín imparable: El jinete criollo logra triplete de fin de año y lidera con comodidad el meeting de Tampa Bay Downs

El miércoles 31 de diciembre se llevó a cabo la jornada hípica en el hipódromo de Tampa Bay Downs, parte del meeting que se desarrolla en la costa oeste de Florida, Estados Unidos.

El jinete venezolano Samuel Marín fue una de las figuras más destacadas de la tarde. En pleno cierre de año, el criollo brilló al ganar tres de las siete montas que tuvo en el programa de nueve competencias.

Racha de triunfos: Triplete Tampa Bay Downs Samuel Marín

Samuel Marín inició su exitoso día en la primera competencia a bordo de la yegua de tres años Hola Hermosa, presentada por James Gulick. El binomio registró un tiempo de 1:13.07 para los 1.200 metros. El triunfo pagó $3.20 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la quinta carrera montando al caballo de dos años Justin Smiles, ensillado por el trainer Joseph Orseno. Marín detuvo el crono en 1:36.69 para 1.600 metros. Este segundo triunfo pagó un dividendo de $8.40 a ganador, $4.20 el place y $3.20 el show.

Samuel Marín selló el triplete en la séptima carrera de la jornada. Lo consiguió por intermedio del ejemplar Brooklyn Styles, en un Maiden Special Weight de $55.000, especial para purasangres de dos años en pista de arena. Este corredor alazán abonó $2.60 a ganador y dejó un crono de 1:36.90 para los 1.600 metros.

Cifras de Cierre de 2025: Victorias Estados Unidos

Con su tripleta, Marín alcanzó la victoria número 422 de su carrera profesional. Además, concluyó el año 2025 con 221 visitas al recinto de ganadores.

En cuanto al meeting de Tampa Bay Downs, que culmina en el mes de mayo del 2026, el criollo lidera la estadística con una ventaja cómoda, ya que suma hasta el momento 31 triunfos.