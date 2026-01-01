Estabilidad confirmada: FHBPA y Gulfstream Park firman acuerdo de tres años con reducción de fechas

Suscríbete a nuestros canales

Justo antes de la fecha límite, la Asociación Benevolente y Protectora de Jinetes de Florida (FHBPA) y Gulfstream Park anunciaron un nuevo pacto. El acuerdo reemplaza el convenio existente, que expiraba la medianoche del 31 de diciembre. Ambas partes ratificaron que el nuevo documento "brinda estabilidad a los jinetes y una vía sostenible para las carreras de caballos purasangre en vivo en el sur de Florida hasta 2028".

El Nuevo Calendario: Reducción de Fechas

El acuerdo establece un calendario mínimo de carreras en vivo para los próximos tres años, con una reducción progresiva de días:

2026: No menos de 180 días de carreras en vivo.

2027: No menos de 140 días de carreras en vivo.

2028: No menos de 120 días de carreras en vivo.

Gulfstream organizó cerca de 200 fechas de carreras durante 2025. El presidente de la FHBPA, Tom Cannell, declaró al Paulick Report que la reducción de días para 2026 no afectará la competencia de verano, sino que aplicará durante el Campeonato.

Esto implica que la semana de carreras durante el Campeonato de 2026 tendrá un formato de cuatro días, con actividad en vivo de jueves a domingo, en lugar del tradicional miércoles a domingo.

Estabilidad y Proyección

Cannell estipuló que estos son los números mínimos de días de carreras garantizados, pero existe una opción para agregar fechas adicionales. Además, para dar tiempo a jinetes y entrenadores a planificar, los calendarios de carreras se establecerán con mucha anticipación. El calendario para las carreras de 2027 se finalizará en marzo de 2026, y el de 2028 se definirá a más tardar en marzo de 2027.

Si bien el acuerdo garantiza las carreras hasta 2028, no establece que las carreras terminarán en ese momento ni prohíbe una extensión o un nuevo pacto.

Cannell indicó que no existe una estipulación específica con respecto al monto de la bolsa, aunque las negociaciones continúan. Su esperanza es que, con la disminución en el número de fechas, las bolsas puedan aumentar. No obstante, la estructura de la bolsa publicada en el primer libro de condiciones de 2026 ya muestra una ligera disminución en comparación con enero de 2025.

Aparte de las fechas de las carreras en vivo, el acuerdo no presenta cambios importantes. Las estipulaciones sobre los gastos subsidiados para la compensación laboral y un programa de cuidados posteriores para purasangres se mantienen sin variación respecto a 2025, explicó Cannell.

La Lucha contra la Disociación

A pesar del acuerdo, Cannell agregó que la FHBPA continuará la lucha contra Gulfstream sobre la disociación en la legislatura. Un proyecto de ley se presentó antes de la sesión legislativa de 2026. Este permitiría a Gulfstream mantener un permiso de casino de tragamonedas sin la garantía de carreras en vivo. Si ese proyecto se aprueba y se convierte en ley, Gulfstream podría notificar con tres años de anticipación su intención de terminar con las carreras en vivo a partir del 1 de julio de 2027.

Reacciones de los Líderes

Tom Cannell expresó orgullo por el trabajo realizado: "Existen muchas incógnitas en el mundo hoy en día, especialmente en las carreras de caballos. Estoy muy orgulloso del trabajo de su Junta Directiva y su tenacidad para luchar por brindar algo de claridad a nuestros miembros durante los próximos tres años".

Aidan Butler, CEO de 1/ST (propietario de Gulfstream Park), afirmó que la industria necesita estabilidad: “Como siempre, nuestro objetivo es correr tanto como podamos. La realidad es que la industria cambia y este marco se centra en brindar un producto de carreras de calidad basado en la realidad económica, lo cual da a los jinetes, a los fanáticos, a nuestros empleados y a la industria mayor claridad y estabilidad”.