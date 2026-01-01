El triplete de Prat en Aqueduct no alcanzó para batir a Irad Ortiz Jr. por la cima de producción

Suscríbete a nuestros canales

Todas las miradas se centraron en la tarde de carreras del óvalo de Aqueduct. El objetivo era determinar si el jinete francés Flavien Prat podía superar las cifras de producción de su colega, el boricua Irad Ortiz Jr., quien lideraba la clasificación.

Una inesperada ventaja favoreció al francés: las carreras en Santa Anita Park quedaron suspendidas, incluidas las jornadas del 31 de diciembre y el 1 de enero. La suspensión obedeció a una tormenta y al exceso de lluvias. Por tal razón, Ortiz Jr., que se había quedado en dicho óvalo para reemplazar al lesionado Antonio Fresu, se quedó sin montas.

Triplete y Falla en la Recta Final: Estados Unidos

El programa de Aqueduct comprendía ocho interesantes pruebas. En teoría, el francés debía aprovechar sus seis compromisos para alcanzar la cima.

La primera victoria de Prat llegó en la segunda carrera, un Maiden Special Weight de $80,000, a bordo de Mission Critical. El binomio ganó con un tiempo de 1:42.58 y pagó $3.08 por ganador en taquilla. El dominio continuó en la tercera carrera, donde el francés volvió a cruzar la meta en ganancia con Will Not Be Swayed en un Starter Allowance de $65,000.

El triplete se materializó en la quinta carrera. Prat demostró su talento y se adjudicó otro Maiden Special Weight de $85,000, esta vez con el ejemplar Ottinho, entrenado por Chad Brown.

Luego de este éxito, al jinete francés solo le restaban dos montas. Todo indicaba que lograría el objetivo. Sin embargo, en la sexta carrera, Prat arribó en el séptimo lugar. En su última monta, donde necesitaba ocupar al menos la tercera casilla, solo alcanzó la cuarta posición, con lo cual no superó la marca de Ortiz Jr.

El Cierre del Duelo por el Eclipse Award

La votación de los prestigiosos Eclipse Awards está a cargo de la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB), el Daily Racing Form, los funcionarios de carreras miembros de la NTRA y el personal de campo de Equibase.

