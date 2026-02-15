Disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny fue puesto en venta

Suscríbete a nuestros canales

Tras el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los elementos más curiosos y virales de la actuación de Bad Bunny volvió a acaparar titulares, esta vez por su valor en el mercado de objetos de colección.

Más allá de la música, el espectáculo ha generado historias inesperadas, como la del famoso disfraz de arbusto que ahora está a la venta en una plataforma digital a un precio que sorprende incluso a los fans más dedicados.

La venta del famoso disfraz

El llamado atuendo de “arbusto” que formó parte esencial de la puesta en escena del Halftime Show fue publicado en eBay con un precio de 5.000 dólares estadounidenses.

El anuncio describe el artículo como el “Bad Bunny Super Bowl LX Half Time Show Grass Bunny OFFICIAL costume”, en talla mediana y en estado “excelente”, incluyendo no solo el traje principal sino varios accesorios adicionales que lo convierten en un paquete llamativo para coleccionistas y curiosos.

Entre los ítems incluidos figuran un pasamontañas, arnés de hombros, conjunto deportivo verde, guantes, brazos de utilería cubiertos de césped sintético y hasta un radio con auriculares utilizado durante los ensayos.

Además, el vendedor agregó como bonificación una bolsa oficial del Super Bowl LX que se le entregó a los performers, junto con algunos snacks que recibían durante los días de ensayo, como barras de proteína sin gluten y frutos secos, lo que aumenta el valor sentimental de la oferta.

Un elemento visual inolvidable del espectáculo

Aunque pueda parecer extraño para algunos, este disfraz no fue un simple accesorio de fondo, pues, los llamados “Grass Bunnies” o arbustos humanos fueron parte clave del diseño escénico del show permaneciendo prácticamente inmóviles como parte del paisaje mientras se celebraba el show.

Según explicaciones aportadas por medios internacionales, los arbustos representaban los cultivos de caña de azúcar, un elemento con fuerte resonancia histórica para Puerto Rico y su economía, incorporado como parte del concepto escénico del artista.

Gran parte de la fascinación alrededor del disfraz se debe a la viralidad del espectáculo y la creatividad de su producción, que convirtió incluso los elementos que parecían secundarios en protagonistas en redes sociales y memes tras la transmisión del Super Bowl.