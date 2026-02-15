WBC: Joey Ortiz cumplirá un sueño familiar en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Joey Ortiz ha hecho oficial su compromiso para vestir la camiseta de México en la próxima edición del Clásico Mundial. El campocorto de Cerveceros de Milwaukee destacó que representar sus raíces es invaluable. Especialmente tras ver la intensidad del torneo durante 2023.

Ortiz resaltó sobre representar a México: "Mucha de mi familia es de México y está emocionada por mí, yo estoy por la oportunidad de representar mi herencia. Además lo vi hace 3 años por TV y un ambiente como de playoffs, fue grandioso y quiero vivirlo".

El infielder comparó la atmósfera del certamen internacional con la adrenalina de los playoffs de MLB. Su incorporación al equipo mexicano fortalece significativamente la defensa del cuadro interior en un grupo competitivo para superar la primera fase de la competición.

¿Cuál es el rol de Joey Ortiz en la Selección de México para el Clásico Mundial?

Joey Ortiz llega a la selección mexicana para ocupar una posición estratégica tras la baja de Marcelo Mayer. El manager Benjamín Gil confía en su capacidad para comandar el campocorto, aportando una solvencia defensiva que será vital para respaldar a sus lanzadores.

Contar con Ortiz en el cuadro interior permitirá que los hermanos: Ramón Urías y Luis Urías se enfoquen en la segunda y tercera base. Esta combinación de talento de las Grandes Ligas ofrece a México una de las líneas defensivas más seguras y versátiles del torneo.

Más allá de su guante, el jugador de Cerveceros deberá aportar su experiencia de MLB en situaciones bajo presión. Su habilidad para conectar hits oportunos será otro de sus aportes, sin ser su principal rol. El 'Tricolor' contará con un grupo competitivo para soñar con el Clásico.

Números de Joey Ortiz en su carrera en Grandes Ligas

Joey Ortiz tiene solo 3 temporadas en Grandes Ligas a sus 26 años. Debutó con Orioles de Baltimore y rápidamente pasó a Cerveceros de Milwaukee donde se afianzó con su juego. No registra un gran promedio, pero si es un bateador oportuno importante en su equipo.

Números de Ortiz en su carrera:

- 306 juegos, 943 turnos, 124 anotadas, 220 hits, 44 dobles, 7 triples, 18 jonrones, 109 impulsadas, 25 bases robadas, 83 boletos, 186 ponches, .233 promedio, .299 OBP, .352 SLG, .651 OPS