MLB: Mets con lineup de videojuego ¿Cuál es su techo en 2026?

Mets de Nueva York armo uno de los lineups más impresionantes de los últimos años en Grandes Ligas. Una constelación de estrellas que solo se pudo haber llevado a cabo en un videojuego. Sin embargo, Steve Cohen sacó la billetera y armo un proyecto ilusionante, ¿Cuál es su techo en 2026?

El techo de Mets para esta temporada no es otro que ganar la Serie Mundial. La acumulación de talento en el lineup, con bates zurdos y derechos de élite, permite al manager configurar alineaciones versátiles, capaces de castigar a cualquier rotación abridora en MLB.

La pieza central del rompecabezas es, sin duda, Juan Soto. Su disciplina en la caja de bateo garantiza un alto porcentaje de embasado, lo que potenciará las estadísticas de remolque de Francisco Lindor y Bo Bichette. Esta sinergia ofensiva convierte a Mets en una máquina de producir carreras.

Lineup de Mets de Nueva York para 2026

Mets de Nueva York cuenta con muchos bateadores de contacto, lo que invita a tener juegos de muchas carreras. Por otra parte, tiene a Juan Soto y Luis Robert Jr que son el poder mismo. Colocados en posiciones estratégicas, podrían darse un festín con pitcheos mal colocados.

Bo Bichette, Francisco Lindor, Marcus Semien y Jorge Polanco garantiza una producción constante de hits. Estos jugadores destacan por su capacidad para poner la bola en juego y mover a los corredores, aportando una versatilidad ofensiva que castiga a lanzadores rivales.

Hay una sinergia perfecta para que Mets logre resultados positivos día a día. Si el pitcheo puede sacar outs con el mínimo castigo, podrán ganar muchos juegos. El clutch también será determinante para este equipo: Bichette, Lindor, Polanco y Soto lo han usado y castigado.

¿Y el pitcheo de los Mets?

La llegada de Freddy Peralta otorga a Mets ese 'as' de rotación necesario para ganar series. El dominicano viene de una campaña dominante, aportando la estabilidad y el control que el equipo de Queens tanto extrañó durante sus temporadas pasadas.

El staff todavía requiere ajustes profundos para ser considerado un equipo totalmente equilibrado. La salud de Kodai Senga y la consistencia de brazos como Sean Manaea serán factores críticos. Depender exclusivamente del poder ofensivo podría resultar insuficiente en la liga.