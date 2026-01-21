MLB: Los Mets refuerzan su jardín central con la llegada de Luis Robert Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets continúan siendo los grandes protagonistas de la temporada baja. El conjunto de Queens concretó este martes un canje con los Medias Blancas de Chicago para adquirir al patrullero central Luis Robert Jr., resolviendo así una de las vacantes más urgentes en su alineación defensiva.

Los detalles del intercambio

Para hacerse con los servicios del cubano, Nueva York envió a Chicago un paquete compuesto por el prospecto y jugador de cuadro Luisangel Acuña (hermano de Ronald Acuña Jr.) y el lanzador de ligas menores Truman Pauley.

Con este movimiento, los Medias Blancas inician una nueva etapa de reconstrucción, mientras que los Mets obtienen a un jugador con el potencial de ser una superestrella, a pesar de que Robert Jr. viene de lidiar con lesiones e inconsistencias tras su brillante campaña de 2023.

Reconfigurando los jardines y el cuadro

La gerencia neoyorquina buscaba refuerzos desesperadamente tras un invierno de movimientos agresivos. Cabe recordar que los Mets abrieron un hueco en la pradera central tras intercambiar a Brandon Nimmo a los Vigilantes de Texas para obtener al veterano segunda base Marcus Semien.

Tras perder la puja por Kyle Tucker —quien firmó un contrato histórico con los Dodgers de Los Ángeles—, el equipo dirigido por Carlos Mendoza enfocó sus baterías en el mercado de cambios. Esta adquisición se suma a la reciente firma de Bo Bichette, quien pactó por tres años y 126 millones de dólares, y que asumirá el rol de antesalista para dejar a Francisco Lindor en las paradas cortas.

El potencial y contrato de "La Pantera"

Aunque el rendimiento de Robert Jr. en el último año estuvo por debajo de sus estándares, sus herramientas físicas siguen siendo de élite. Estas fueron sus estadísticas en la pasada campaña:

Promedio al bate: .223 (el más bajo de su carrera).

Poder: 14 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas.

Velocidad: 33 bases robadas (marca personal).

Participación: Disputó 110 encuentros.

Pese al bajón ofensivo, los Medias Blancas ejercieron su opción de 20 millones de dólares para 2026 antes de concretar el canje. El acuerdo del jardinero también incluye una opción del club por otros 20 millones para la temporada 2027, lo que le da a los Mets control sobre el jugador por los próximos dos años a cambio de una compra de contrato (buyout) de solo 2 millones.