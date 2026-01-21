MLB: Luisangel Acuña fue cambiado a este equipo

Suscríbete a nuestros canales

Según reportes del periodista Jeff Passan, los Mets de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago cerraron un acuerdo que envía al utility venezolano Luisangel Acuña junto al lanzador derecho Truman Pauley a White Sox a cambio de Luis Roberts Jr.

‎Acuña, quien lidera los departamentos de jonrones e impulsadas actualmente en la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, batea .248 en 109 juegos de por vida en las Grandes Ligas.

‎En la temporada 2025, participó en 95 juegos, pegó 41 hits, entre ellos 7 dobles y remolcó ocho carreras

