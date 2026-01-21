MLB: Luisangel Acuña fue cambiado a este equipo

Suscríbete a nuestros canales
Según reportes del periodista Jeff Passan, los Mets de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago cerraron un acuerdo que envía al utility venezolano Luisangel Acuña junto al lanzador derecho Truman Pauley a White Sox a cambio de Luis Roberts Jr.
Acuña, quien lidera los departamentos de jonrones e impulsadas actualmente en la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, batea .248 en 109 juegos de por vida en las Grandes Ligas.
En la temporada 2025, participó en 95 juegos, pegó 41 hits, entre ellos 7 dobles y remolcó ocho carreras
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER