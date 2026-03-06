Hipismo

Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 07-3-2026

La mejor información para la jornada del sábado en el óvalo carabobeño la encuentras aquí

Por

Meridiano

Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 11:33 am
Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 07-3-2026
Foto: X @OficialHinava.
Suscríbete a nuestros canales

La acción hípica continúa en el Hipódromo Nacional de Valencia este sábado 07 de marzo con la reunión número 06. La jornada, que mantiene el pulso de la temporada 2026, constará de ocho competencias exclusivas de programación ordinaria sin pruebas selectivas en el calendario.

NOTAS RELACIONADAS

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano 

  1. Endora (4) - My Unflagging Mate (3) - Anarita Spirit (6). 
  2. Strength Monster (5) - My Trusting Mate (3) - Futuro (2).
  3. Kindness (6) - La Suprema (7) - Preciosa Dolores (3).
  4. Strength Roma (1) - Cassiusclay (4) - North Music (7).
  5. Forzesco (4) - King Bulbs (3) - Ajilado (8).
  6. Animal Jungle (2) - Divergente (6) - Dexter Jr. (9). 
  7. Amor Amor (6) - Sra Florencia (9) - Pintada (4). 
  8. Mi Guerrero (1) - Mr. Bolinge (9) - Mateo of Boston (7). 

Fijo: Mi Guerrero.

Dato: Kindness.

Buen dividendo: Animal Jungle.   

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Carreras Salvador Pérez LeBron James
Viernes 06 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?