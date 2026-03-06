Actor venezolano sorprende en redes por drástico cambio

Suscríbete a nuestros canales

Ernesto Calzadilla es uno de los actores venezolanos más destacados en Colombia, realizando papeles importantes en diversas producciones. En los últimos días el criollo llamó la atención en redes sociales, por unas imágenes que posteó en Instagram en los que se ve distinto.

Cambio de Calzadilla

El Míster Venezuela 1998, se mostró muy diferente a ese aspecto elegante y masculino de siempre, teniendo ahora el cabello largo, con canas y al natural, impresionando a internautas.

Ernesto aparece en las imágenes en un lugar arreglándose las uñas, con short, camisa ligera y muy sonriente hablando con quien lo atendía.

“Vamos amor, juntos podemos llegar…Un actor se prepara. Gratitud”, escribió en la publicación, por lo que muchos han destacado que se trata de un nuevo personaje, que lo lleva a verse tan diferente.

“Qué le pasó?”, “A él qué le pasó”, “Está muy acabado”, “Que feíto”, “Ese cabello está como raro”, son algunas de los comentarios.

Apoyo del público

Otros escribieron que se trata de una producción importante la cual esperan poder ver muy pronto, ya que siguen y respeta su trayectoria en la televisión.

Calzadilla que participó en la novela “Amor en custodia”, ha brillado en Colombia desde hace años por su talento para dar vida a diversos personajes.

Ha participado en otras importantes producciones como “La fea más bella”, “Las Santísimas”, “La hipocondriaca” y “Pálpito 2” de Leonardo Padrón. Además, fue esposo de la actriz Lorena Meritano.