Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol: Venezuela enfrentará a un 'lanzallamas' en su debut

El combinado criollo debuta en el Clásico Mundial contra el prospecto #9 de Piratas que posee pitcheos de 100 millas

Por

Jeferson Palacin
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 10:22 am
Clásico Mundial de Beisbol: Venezuela enfrentará a un 'lanzallamas' en su debut
Antwone Kelly - Piratas de Pittsburgh - Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela ya tiene identificado el primer gran obstáculo en su camino mundialista. Países Bajos ha confirmado al joven Antwone Kelly como su lanzador abridor para el duelo inaugural. El prospecto #9 de Piratas de Pittsburgh que tiene pitcheos de 100 millas.

NOTAS RELACIONADAS

Kelly, de 22 años y prospecto top 10 de los Piratas, llega con una carta de presentación temible: una recta que promedia las 97 MPH y que ha registrado picos de hasta 101 MPH. Para el equipo venezolano, descifrar este 'lanzallamas' será vital para iniciar con buen pie en el torneo.

El derecho viene de una campaña sólida en las menores, acumulando 116 ponches en poco más de 107 entradas de labor durante 2025. Su presencia en el roster de 40 de su organización de Grandes Ligas subraya el nivel de exigencia que enfrentará Venezuela en su debut.

Ranger Suárez asume el reto del debut con Venezuela en el Clásico

El mánager Omar López ha confiado la pelota a Ranger Suárez para el estreno de Venezuela en este 2026. El zurdo de Red Sox, reconocido por su temple en escenarios de alta presión, será el encargado de neutralizar la ofensiva de Países Bajos en el loanDepot Park.

Suárez llega a este compromiso tras una sólida pretemporada en Grandes Ligas, destacando su capacidad para generar contactos débiles con su sinker. Mientras Antwone Kelly apuesta por la potencia de sus 100 millas, el larense buscará dominar a sus rivales con control.

La presencia de figuras como Ronald Acuña Jr y Salvador Pérez en el lineup será vital para respaldar la labor del abridor venezolano. Con el apoyo de la fanaticada en Miami, la Vinotinto intentará imponer su jerarquía desde el primer episodio y evitar cualquier sorpresa en el debut.

Lineup de Venezuela para enfrentar a Países Bajos 

  1. Ronald Acuña Jr - RF
  2. Maikel García - 3B
  3. Luis Arráez - 2B
  4. Willson Contreras - 1B
  5. Salvador Pérez - DH
  6. Wilyer Abreu - LF
  7. Javier Sanoja - CF
  8. Andrés Giménez - SS
  9. Ranger Suárez - P

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Carreras Venezuela Salvador Pérez
Viernes 06 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?