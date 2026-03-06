Clásico Mundial de Beisbol: Venezuela enfrentará a un 'lanzallamas' en su debut

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela ya tiene identificado el primer gran obstáculo en su camino mundialista. Países Bajos ha confirmado al joven Antwone Kelly como su lanzador abridor para el duelo inaugural. El prospecto #9 de Piratas de Pittsburgh que tiene pitcheos de 100 millas.

Kelly, de 22 años y prospecto top 10 de los Piratas, llega con una carta de presentación temible: una recta que promedia las 97 MPH y que ha registrado picos de hasta 101 MPH. Para el equipo venezolano, descifrar este 'lanzallamas' será vital para iniciar con buen pie en el torneo.

El derecho viene de una campaña sólida en las menores, acumulando 116 ponches en poco más de 107 entradas de labor durante 2025. Su presencia en el roster de 40 de su organización de Grandes Ligas subraya el nivel de exigencia que enfrentará Venezuela en su debut.

Ranger Suárez asume el reto del debut con Venezuela en el Clásico

El mánager Omar López ha confiado la pelota a Ranger Suárez para el estreno de Venezuela en este 2026. El zurdo de Red Sox, reconocido por su temple en escenarios de alta presión, será el encargado de neutralizar la ofensiva de Países Bajos en el loanDepot Park.

Suárez llega a este compromiso tras una sólida pretemporada en Grandes Ligas, destacando su capacidad para generar contactos débiles con su sinker. Mientras Antwone Kelly apuesta por la potencia de sus 100 millas, el larense buscará dominar a sus rivales con control.

La presencia de figuras como Ronald Acuña Jr y Salvador Pérez en el lineup será vital para respaldar la labor del abridor venezolano. Con el apoyo de la fanaticada en Miami, la Vinotinto intentará imponer su jerarquía desde el primer episodio y evitar cualquier sorpresa en el debut.

Lineup de Venezuela para enfrentar a Países Bajos