Ranger Suárez se unirá a selecto grupo de abridores en Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 2 de marzo, el manager Omar López fue el encargado de confirmar a Ranger Suárez como el as de la rotación de Venezuela para el venidero Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará a partir del jueves 5 hasta el 17 de marzo.

El serpentinero, quien vivirá su primera temporada en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, tendrá el honor de ser primero en subirse en el morrito por el combinado venezolano, que compartirá el Pool D junto a República Dominicana, Israel, Nicaragua y Países Bajos, éste último será el primer rival de la novena nacional desde el loanDepot Park en Miami.

Johan Santana, uno de los lanzadores más emblemáticos del país, se destacó en 2006 al enfrentarse a República Dominicana, dejando una huella imborrable como el primer lanzador de Venezuela en la historia del certamen. El 'Gocho', ganador de Cy Young en la Liga Americana en Las Mayores, fue el encargado de abrir la puerta a varios serpentineros criollos que han tomado la batuta como el primero en la rotación en un Clásico Mundial.

As de Venezuela en un Clásico Mundial

Johan Santana vs República Dominicana (2006)

Carlos Silva vs Italia (2009)

Aníbal Sánchez vs Dominicana (2013)

Félix Hernández vs Puerto Rico (2017)

Martín Pérez vs Dominicana (2023)

Ranger Suárez vs Países Bajos (2026)

En las ediciones más recientes, figuras como Félix Hernández, quien se lució frente a Puerto Rico en 2017, y Martín Pérez, quien tuvo una destacada actuación contra Dominicana en 2023, continuaron mostrando la fuerza del béisbol venezolano en el escenario internacional.

En 2026, Ranger Suárez también figura como una de las grandes promesas de Venezuela, y se espera que siga sumando momentos memorables en el Clásico Mundial, representando a su país con orgullo y destreza.