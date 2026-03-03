Bahréin seguirá adelante con la The King's Cup de 400.000 dólares a pesar de los ataques

Suscríbete a nuestros canales

El Rashid Equestrian & Horseracing Club publicó este lunes las inscripciones de los encuentros programados para el viernes y el jueves, que cuentan con numerosos competidores foráneos, muchos de los cuales han permanecido en Bahrein durante todo el invierno.

Por lo que, los funcionarios del Bahrain Turf Club esperan que la reunión de dos días de esta semana de la Copa del Rey transcurra con normalidad, a pesar del conflicto en aumento en el Golfo.

Las carreras están pautadas y se llevarán a cabo

Si todo trascurre con normalidad cerca de las inmediaciones del hipódromo de Bahrein, los dos días de carreras programadas para esta semana se llevará como se tiene previsto. La carrera destacada de la reunión es la HM The King's Cup de $400,000 del viernes, que ha atraído a Royal Power del Godolphin entrenado por Charlie Appleby, así como West Wind Blows, entrenado por Simon y Ed Crisford.

Como se conoce, gran parte del espacio aéreo de la región del Golfo ha estado cerrado. Sin embargo, Ed Veale, director de carreras del Bahrain Turf Club, declaró: “El gobierno está gestionando la situación actual de forma adecuada y es un proceso que se lleva a cabo día a día. En cuanto a las carreras, seguimos con normalidad y las inscripciones para la The King's Cup (Copa del Rey) están publicadas”, declaró al Racing Post.

De igual manera, se informó que los ejemplares alojados se mantienen realizando sus ejercicios matutinos con miras estos dos días de carreras.